Torre Gaia | diverbio con titolare minimarket | torna indietro e spara con fucile

(Di giovedì 27 giugno 2019) Roma – Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Frascati hanno arrestato un cittadino romeno di 46 anni con le accuse di tentato omicidio e lesioni personali. Qualche ora prima, l’uomo era entrato in undi via Acquaroni, a, e dopo aver prelevato alcuni prodotti dagli scaffali aveva avuto uncon ildel negozio, un 34enne del Bangladesh, per i prezzi della merce, a suo dire, troppo alti. Dopo la lite, il 34enne si e’ allontanato e successivamente ha fatto irruzione nelimbracciando unad aria compressa tipo carabina, esplodendo due colpi, uno all’indirizzo del, mancando il bersaglio, e l’altro all’indirizzo di una bilancia, danneggiandola. Vista la situazione, il cittadino del Bangladesh ha ingaggiato una colluttazione con l’aggressore nel ...

