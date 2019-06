(Di giovedì 27 giugno 2019) Il presidente del Consigliosi espresso in termini molto duri nei confronti della comandate, giudicando la sua scelta di forzare il blocco ed entrare con la sua nave in acque territoriali italiane "Una condotta che ritengo di una gravità inaudita". Il premier ha detto che la questione adesso è in mano ai magistrati.