huffingtonpost

(Di giovedì 27 giugno 2019) Perfino dalla gelida Finlandia - con l’aggettivo che non va legato alle condizioni climatiche ma al rigore sul rispetto delle regole europee - arriva un vento temperato, che induce all’ottimismo, seppur cauto, su quella che appena una settimana fa sembrava invece una storia già scritta, dal finale drammatico e cioè il via alla procedura d’infrazione per debito eccessivo nei confronti dell’Italia. Da lì, da Helsinki, fonti europee qualificate rivelano all’Ansa che un’è possibile: “Possono essere trovate delle soluzioni nel dialogo tra la Commissione europea e Roma”. La partita è formalmente tra Bruxelles e Roma, ma la trattativa è prettamente politica e al di là dei negoziatori ufficiali, i singoli Paesi europei orientano, possono prestarsi a sinergie ed alleanze, in un senso e ...

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Profumo di intesa - HuffPostItalia : Profumo di intesa - CadimatDoe : @CescaEllas Profumo d'intesa. -