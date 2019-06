Ponte Morandi | si riparte da ground zero | il 28 giugno le implosioni controllate

Ponte Morandi - venerdì l’esplosione delle pile 10 e 11. Timori dei residenti per le polveri : “Precauzioni una presa in giro” : Adesso è ufficiale: le 4.500 tonnellate di cemento e acciaio che ancora restano di quello che fu il Ponte Morandi saranno abbattute con l’esplosivo venerdì 28 giugno. Lo ha annunciato il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, dopo settimane di balletto sulla data definitiva. Il rischio amianto – in teoria – è scongiurato, con i carotaggi effettuati sulle pile 10 e 11 che ne hanno escluso la presenza oltre i limiti di ...

Genova si prepara alla demolizione del Ponte Morandi : esploderà più di una tonnellata di dinamite - la città rischia il caos : Ci vorranno 6 secondi, venerdi’ alle 9, per fare cadere le pile 10 e 11 del Ponte Morandi con l’ esplosione di oltre una tonnellata di dinamite. Ma l’operazione comportera’ una serie di chiusure di autostrada (casello di Genova Ovest), strade e limitazioni alla ferrovia, a partire dalle 7 del mattino, che potrebbe mandare in tilt la citta’ per tutta la giornata. Per questo sono state prese misure straordinarie della ...

Genova - Ponte Morandi : il 29 giugno le pile 10 e 11 verranno demolite con l’esplosivo : Venerdì 28 giugno si procederà alla demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 del troncone est del viadotto Morandi a Genova: per tale motivo verrà chiuso il tratto tra il Bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Ovest a partire dalle 7. Autostrade per l’Italia precisa sul suo sito che è stata “programmata la chiusura del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e la barriera di Genova ovest, in ...

Tav - Alitalia - Ponte Morandi : il bandolo della matassa che Lega e M5s non trovano : Parte la gara anche per il versante italiano della Tav. Notizia fresca, oggi sui giornali. Lo ha deciso ieri il consiglio d'amministrazione di Telt, la società dei governi italiano e francese che ha il compito di realizzare la linea ferroviaria Torino-Lione. E la gara riguarda l'intero tratto del tunnel in Italia, che vale un miliardo di euro. Anche se per far partire le gare è necessario prima il nullaosta dei rispettivi governi, ...

Ponte Morandi : Conte - 'oggi prima pietra - presto ponte sicuro a genovesi' : Roma, 25 giu. (AdnKronos) - "Oggi è un giorno importante per Genova: con la posa della prima pietra parte la ricostruzione del nuovo ponte. Sono fiducioso che con questo grande lavoro di squadra restituiremo presto ai genovesi il ponte, garantendo qualità e sicurezza. Tornerò presto in città #Genova

Ponte Morandi - Toti : “Settimana decisiva per Genova e la Liguria” : “Una settimana decisiva per Genova e per la Liguria. Martedì ci sarà la prima gettata per le fondamenta del nuovo Ponte. Venerdì l’implosione controllata abbatterà quel che resta di Ponte Morandi e nelle stesse ore verranno consegnate da Fincantieri le prime travi in acciaio del nuovo viadotto.È la dimostrazione che si possono rispettare le promesse, portando sempre nel cuore il ricordo delle 43 vittime“: lo si legge in un post su ...

Nuovo Ponte Morandi : 25 giugno prima gettata/ Genova - Bucci 'ci sarà anche Toninelli' : Nuovo Ponte Morandi a Genova, il sindaco e commissario Bucci annuncia: 'prima gettata il 25 giugno forse anche con Toninelli'.

Rosanna - 4 figli disabili e la casa da evacuare sotto al Ponte Morandi : "Sconvolgere i nostri riti calmi è un disagio enorme" : Entri in casa di Rosanna e leggi in ogni particolare l’elemento della “cura”. La camere ben ordinate, suppellettili, mobili e oggetti d’arredamento sistemati per non costituire elemento indiretto di danno. Questo perché Rosanna Seminara è madre di quattro figli diversamente abili, tutti affetti, in forme più o meno gravi, dall’epilessia. E Rosanna, suo marito e i bambini, dovranno evacuare il ...

Genova - Ponte Morandi : fuga di gas in cantiere - area evacuata : fuga di gas questa mattina a Genova, nel cantiere del lato ovest di Ponte Morandi. L’area di cantiere è stata evacuata. Una ditta che si occupa di demolizione e ricostruzione del viadotto avrebbe lesionato una tubazione interrata. Sul posto i Vigili del fuoco e i tecnici di Iren che operano alla riparazione del danno. Non si registrano ulteriori criticità o disagi alla viabilità circostante e per i cittadini. L'articolo Genova, Ponte ...

Ponte Morandi : Chi è Varlese (Tecnodem) - arrestato per intestazione fittizia e metodi mafiosi : Abbiamo scritto ieri dell’arresto di due esponenti della Tecnodem di Napoli, azienda impegnata nella demolizione del Ponte Morandi. Oggi Il Secolo XIX racconta i dettagli dell’operazione delle forze dell’ordine. La Direzione distrettuale antimafia di genova lavorava già da un paio di mesi. Gli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Federico Manotti e dal colonnello Mario Mettifogo, hanno effettuato il blitz ieri ...

Ponte Morandi - tensione tra cittadini e il sindaco Bucci : “Chi pensa alla nostra salute?”. “È la priorità” : A dieci mesi dal crollo del Ponte Morandi, il sindaco-commissario per la demolizione e ricostruzione del viadotto Marco Bucci incontra i cittadini dei quartieri interessati dal maxi-cantiere per presentare le attività di esplosione previste per il prossimo 28 giugno: “Ma se riusciamo ci piacerebbe anticipare al 27, perché ogni giorno perso sui lavori pesa su tutta la città”. Ad accoglierlo nel chiostro di San Bartolomeo di Certosa oltre ...

Ponte Morandi - arrestati a Genova i responsabili di una impresa impegnata nei lavori : contatti con la camorra : Due ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del Tribunale, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Genova, sono al centro del blitz che la Dia di Genova sta eseguendo, in...

Ponte Morandi - IMPRESA VICINA A CAMORRA/ Bucci - 'esclusione prova che lavoriamo bene' : PONTE MORANDI di Genova: IMPRESA 'Tecnoderm' VICINA alla CAMORRA impegnata nei lavori di demolizione, fermati l'amministratore di fatto e la prestanome.