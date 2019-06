Palermo | nessun pagamento per i calciatori | «Pronti a vie legali»

Palermo - i calciatori sbottano : “Non abbiamo ricevuto ancora nessun pagamento” : I calciatori del Palermo Calcio, in una nota, comunicano che “ad oggi non hanno ricevuto nessun pagamento relativo alle retribuzioni maturate”. Inoltre i giocatori rosanero aggiungono: “Attendiamo l’esito di ulteriori controlli federali prima di intraprendere le vie legali per tutelare i diritti di una città intera”. Palermo, rinviato il Consiglio d’Amministrazione: il sindaco convoca una conferenza stampa ...

Palermo : «Nessuna preoccupazione sull’iscrizione - solo un problema tecnologico» : «La polizza fideiussoria sta arrivando via pec alla B e a noi. Ribadisco che non nutriamo preoccupazione alcuna riguardo l’iscrizione al campionato. Dagli organi federali non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione di segno contrario, il problema nasce da un asserito problema tecnologico. E stamani alle 10.17 abbiamo ricevuto il messaggio dall’agenzia che deve emettere la fideiussione […] L'articolo Palermo: «Nessuna ...

Palermo - Salvatore Tuttolomondo : “Fideiussione in arrivo - nessun timore” : Il direttore finanziario di Arkus Network, Salvatore Tuttolomondo, all’indomani della scadenza per l’iscrizione al campionato di Serie B del Palermo, ha rilasciato importanti dichiarazioni in conferenza stampa: “Mi è appena arrivata la comunicazione del broker che la fideiussione sta arrivando, non abbiamo nessuna preoccupazione per l’iscrizione al prossimo torneo cadetto”. Ripescaggi Serie B e Serie C, in 6 ...

Sicilia : paura sulla Palermo-Sciacca - pullman prende fuoco ma nessun ferito : Palermo, 24 giu. (AdnKronos) - Momenti di paura, questa mattina, sulla Palermo-Sciacca, dove un pullman dell'Ast è andato in fiamme. L'autista dell'Azienda Siciliana trasporti ha visto uscire del fumo dal vano motore e ha subito fermato il mezzo, facendo scendere in pochi minuti i passeggeri. Il pul

Calcio : Ufficio Gip Palermo - 'nessuna perquisizione negli uffici' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "In relazione alle notizie apparse oggi nella tarda mattinata su alcuni quotidiani on line, intendo smentire che sia stata materialmente effettuata, presso l’Ufficio Gip del Tribunale di Palermo, alcuna perquisizione". Lo dice in una nota Antonella Consiglio, President

Solo visibilità per Salvini! Professoressa sospesa a Palermo - nessuna revoca del provvedimento : Non è stato ancora revocato il provvedimento di sospensione a Rosa Maria Dell'Aria, la Professoressa di Palermo punita per non aver controllato il lavoro dei suoi studenti in cui accostavano le leggi razziali al decreto sicurezza. Ira dell'Anief: "È servito Solo a dare visibilità ai ministri Matteo Salvini e Marco Bussetti l'incontro di giovedì scorso". I legali della docente affermano che la vicenda potrebbe finire in tribunale.

DIRETTA/ Palermo Empoli Primavera - risultato finale 0-0 - video e tv : nessun vincitore : DIRETTA Palermo Empoli Primavera streaming video e tv: cronaca live della partita che si gioca per la 29e penultima giornata nel campionato 1.