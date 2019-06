Lorella Cuccarini torna in Rai | ecco cosa condurrà

Lorella Cuccarini pronta per La vita in diretta : “Piangevo spesso” : La vita in diretta, Lorella Cuccarini si prepara e confessa: “Una volta piangevo sempre” La notizia del suo approdo come conduttrice a La vita in diretta è ormai ufficiale e, in vista dell’impegno che la terrà occupata tutti i pomeriggi su Rai1 dal prossimo settembre, Lorella Cuccarini ha deciso di raccontarsi sulle pagine del settimanale Nuovo, con un’intervista nella quale ha parlato molto della sua vita privata, più ...

La Vita in Diretta : Lorella Cuccarini e Alberto Matano nuovi conduttori : Lorella Cuccarini e Alberto Matano prossimi conduttori de La Vita in Diretta La prossima stagione de La Vita in Diretta sarà targata dai conduttori Alberto Matano e Lorella Cuccarini. Questo almeno quel che svela il sempre puntuale e informato Tv Blog. Dal prossimo settembre, dunque, il giornalista e la showgirl terranno compagnia al pubblico pomeridiano di […] L'articolo La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini e Alberto Matano nuovi ...

La vita in diretta : Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno detto sì : Lorella Cuccarini e Alberto Matano condurranno La vita in diretta 2019/20: è ufficiale È ufficiale: Lorella Cuccarini e Alberto Matano condurranno da settembre la nuova edizione de La vita in diretta. A confermarlo è il sempre informato Tvblog che dà, a qualche settimana dalla presentazione ufficiale dei Palinsesti Autunnali, l’ufficialità sulla coppia che, dal prossimo settembre, dunque, prenderà il posto di Francesca Fialdini e Tiberio ...

Lorella Cuccarini e Alberto Matano conducono La Vita in Diretta 2019/2020 : Alberto Matano Rai 1 ha deciso che nella stagione tv 2019/2020 la conduzione de La Vita in Diretta sarà totalmente rivoluzionata: al posto di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, arrivano Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Due volti nuovi per lo storico contenitore pomeridiano, non certo per la rete. Del ritorno in tv di Lorella Cuccarini se n’è parlato tanto, spesso anche a sproposito a causa della simpatia per l’attuale governo, ...

Lorella Cuccarini e Alberto Matano condurranno La vita in diretta (Anteprima Blogo) : Dunque alla fine è stata scelta la coppia che prenderà le redini per i quasi 9 mesi della prossima edizione della vita in diretta che partirà a settembre su Rai1. Dopo tante discussioni, tanti step si è arrivati alla decisione finale che TvBlog è in grado di annunciarvi.Saranno Lorella Cuccarini ed Alberto Matano a condurre la prossima edizione di vita in diretta, in onda tutti i pomeriggi in diretta da Roma dopo Il Paradiso delle signore. ...

Lorella Cuccarini condurrà Linea Verde in prima serata (Anteprima Blogo) : UPDATE 26 giugnoStando a quanto ci risulta, la Cuccarini avrebbe dato l'ok alla proposta della Rai di condurre i quattro speciali di prima serata di Linea Verde. La showgirl nella prossima stagione sarà anche al timone di La vita in diretta.Lorella Cuccarini verso la conduzione di Linea Verde in prima serata (Anteprima Blogo)prosegui la letturaLorella Cuccarini condurrà Linea Verde in prima serata (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 26 ...

Lorella Cuccarini verso la conduzione di Linea Verde in prima serata (Anteprima Blogo) : Colpo di scena! Lorella Cuccarini accorcia i tempi del suo annunciato ritorno su Rai1. Infatti, stando a quanto apprende Blogo, la showgirl dovrebbe essere la conduttrice delle quattro puntate di prima serata di Linea Verde, in onda a partire da venerdì 9 agosto. Al suo fianco il confermatissimo Federico Quaranta. Già negli scorsi giorni vi avevamo anticipato succosi dettagli di questi quattro appuntamenti speciali dello storico programma ...