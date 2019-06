L’incredibile ondata di caldo in Europa | in 10 scatti

wired

(Di giovedì 27 giugno 2019) Le temperature, in, sono da giorni ben al di sopra delle medie stagionali, con picchi di oltre 40° previsti nella giornata di oggi in diverse città italiane. Nella parte centrale del continente, questa condizione termica è dovuta a un fronte di aria calda proveniente dall’Africa, combinata con una fase di alta pressione e nuvolosità ridotta. È presto per trarre conclusioni su legami con il riscaldamento globale, per cui devono essere analizzati studi, dati e analisi, ma temperature che superano di 3-6 °C la media stagionale suscitano comunque preoccupazioni. Nel frattempo, per sopravvivere alla canicola, ognuno si arrangia come può, come potete vedere sfogliando la nostra gallery qui in alto. L’incredibilediin, in 10Wired.

