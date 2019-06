La sinossi del quarto episodio di Big Little Lies 2 svela una reunion delle cinque di

optimaitalia

(Di giovedì 27 giugno 2019) Big2 torna in onda domenica negli Usa e il martedì in Italia e questa volta l'appuntamento è con l'"She Knows", ildella stagione ad un passo dal finale. La situazione non è facile per nessunaragazze di Monterey ma laufficiale dell'rivela che si ritroveranno di nuovo tutte sotto lo stesso tetto e questa volta per la festa di compleanno di Amabella (Ivy George).A differenza di quanto è accaduto nella prima stagione, questa volta Madeline e le sue amiche prenderanno parte alla festa che Renata vuole organizzare nonostante i suoi problemi finanziari, ma cosa succederà quando tutte si ritroveranno insieme? Non si capisce se alla festa parteciperanno anche i papà e, soprattutto, la nonna Mary Louise, ma quello che è certo è che la festa ci sarà e che i probleminostre ragazze non cambieranno.In particolare, ladel ...

valeechelon93 : RT @ValhallaDiVale: Ieri, 26 giugno, era l'anniversario della pubblicazione del primo libro di #HarryPotter. 22 anni veniva pubblicato per… - ValhallaDiVale : Ieri, 26 giugno, era l'anniversario della pubblicazione del primo libro di #HarryPotter. 22 anni veniva pubblicato… - RosyG14305576 : Sinossi del curriculum... Parte seconda.. -