Jake Gyllenhaal e l' arte di indossare la giacca estiva perfetta

(Di giovedì 27 giugno 2019) Tenebroso attore hollywoodiano,non solo è celebre per il grande carisma che esprime sul grande schermo, ma anche per la sua allure spontanea fuori dal set. La star di Brokeback Mountain e Donnie Darko, nel corso della sua carriera, è apparso innumerevoli volte sul red carpet, indossando tradizionali tuxedo ed elegantissimi completi, ma ciò che più contraddistingue il suo stile sono senza dubbio le mise casual chic che indossa nella vita di tutti i giorni: il guardaroba diè infatti un perfetto mix di grandi classici maschili e capi d'abbigliamento più rilassati, combinati con originalità e nonchalance. In questo momento l'attore si trova in tour promozionale per il film Spiderman: Far From Home con Zendaya e Tom Holland e, in occasione di un'intervista, ci ha dato un'ulteriore prova della sua ...

