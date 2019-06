Fed Cup | varato il nuovo format | il World Group verrà suddiviso in due turni

Tennis : anche in Fed Cup arriva la rivoluzione ITF dal 2020. Qualificazioni a febbraio - finali ad aprile a Budapest : anche la Fed Cup finisce per subire lo stesso destino della Coppa Davis: completamente stravolta rispetto al format attuale. L’annuncio della ITF, infatti, riguarda il nuovo sistema della competizione a squadre femminile, che dal 2020 cambierà faccia. L’ultima finale con l’attuale sistema, dunque, sarà quella di Perth nel prossimo novembre tra Australia e Francia. Saranno soltanto due le settimane occupate dalla Fed Cup dal ...

Accadde oggi - 26 giugno 2003 : Marc Vivien Foe muore durante la semifinale di ConFederations Cup : Si rinnova il classico appuntamento con la nostra rubrica “Accadde oggi“. Torniamo indietro al 26 giugno 2003 per ricordare una giornata triste per il calcio: moriva, infatti, Marc Vivien Foe. Nato a Yaounde, in Camerun, il 1 maggio del 1975, Foe aveva dipanato la sua carriera in Francia e in Inghilterra: dal Lens al West Ham, dal Lione al Manchester City. Centrocampista difensivo, ma che non disdegnava l’inserimento in ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Federica Pellegrini e Panziera sublimi - Paltrinieri affaticato ma non preoccupato : Ultimo giorno di Trofeo Settecolli, ultima giornata di show a Roma per il meeting di Nuoto più atteso nel Bel Paese. Le luci in vasca sono state diverse e val la pena parlarne, mettendo in evidenza cosa la piscina più bella del mondo ci abbia lasciato. Cominciamo il nostro racconto dai 200 dorso donne. La scena è tutta per Margherita Panziera, la n.1 del mondo in questa stagione. La veneta non delude le attese e si concede l’ennesimo ...

Laver Cup – Ufficializzato il team Europa : in squadra con Nadal e Federer c’è anche Fognini! : Ufficializzata la squadra europea che prenderà parte alla Laver Cup: 5 grandi nomi del tennis maschile, tutti top 10, fra i quali figura anche l’italiano Fabio Fognini Una volta conclusi Wimbledon e US Open, i tennisti avranno modo di riprendere fiato nella parte conclusiva della stagione (nuova Coppa Davis permettendo), dedicandosi anche a tornei meno impegnati. L’appuntamento della Laver Cup, in programma dal 20 al 22 ...

Tennis - Laver Cup 2019 : che squadrone per l’Europa! Con Federer e Nadal c’è anche Fabio Fognini : Un onore assoluto per Fabio Fognini, sicuramente meritato dopo le spettacolari prestazioni delle ultime settimane. Il lusso di raggiungere la top-10 del ranking ATP e non solo: oggi è arrivata l’ufficialità delle convocazioni per la Laver Cup, torneo annuale di Tennis a squadre, divise per nazioni, nato nel 2017 e che ha già coinvolto un gran numero di spettatori. Appuntamento quest’anno dal 20 al 22 settembre in quel di Ginevra. Ci ...

LIVE Federer-Nadal - Roland Garros 2019 in DIRETTA : 2-3 - recupera lo svizzero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Federer-Nadal, la sfida infinita – La programmazione di Federer-Nadal CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DJOKOVIC-THIEM 40-40, 4a parità: CHE SCAMBIO! Palla corta di Federer, Nadal ci arriva, ne nasce uno scontro a distanza ravvicinata, quasi da doppio, vinto dall’iberico Vantaggio Federer: gran prima al centro dello svizzero 40-40, 3a parità: servizio e dritto di ...

