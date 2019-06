Caldo africano e climatizzatori | attenzione agli sbalzi termici | raffreddori e tracheiti

Caldo africano a Roma : divieto di circolazione per le “botticelle” da +30°C in su : Con l’Ordinanza Sindacale n.115 del 26 giugno 2019, da oggi fino al 30 settembre 2019, a Roma entrano in vigore il divieto di circolazione dei veicoli a trazione animale e le disposizioni a tutela degli equidi nelle attività ludiche qualora la temperatura risulti pari o superiore ai trenta (30) gradi centigradi. L’ordinanza dispone: – il divieto di circolazione, a decorrere dalla data di pubblicazione fino al 30 settembre ...

Meteo - Caldo africano : primi danni nelle campagne - “bruciano frutta e verdura” : “Si contano i primi danni provocati dall’ondata di caldo africano nelle campagne dove bruciano frutta e verdura pronte per la raccolta“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti che sottolinea come le alte temperature abbiano provocato perdite dal 10% al 30% del raccolto in alcune aziende della pianura padana dove si registrano i picchi di calore più elevati. “Dalle angurie che – sottolinea la Coldiretti – ...

Ondata di Caldo africano in Spagna : nei tribunali baschi arrivano le pause di lavoro “anti-afa” : I funzionari e i magistrati di diversi palazzi di giustizia dei Paesi Bashi potranno assentarsi temporaneamente dai loro posti di lavoro nei prossimi giorni per alleviare gli effetti dell’Ondata di calore sulla loro giornata lavorativa. Il direttore dell’Amministrazione della Giustizia del governo basco, Maria Isabel Gabriel, ha inviato una circolare ai tribunali di Vitoria, Getxo (Bizkaia), Atotxa (San Sebastia’n) e Irun ...

Caldo africano in Francia - attesi picchi di +44°C : “è l’ondata peggiore di sempre”. Penuria di bibite e test con asfalto rinfrescante : Nella Francia mai così turbata dal Caldo torrido dell’estate, con temperature che già oggi pomeriggio hanno superato i +40°C in alcune zone e domani arriveranno fino a +43/+44°C nell’area centrale del Paese, i responsabili di categoria evocano il rischio Penuria delle bevande fresche ai distributori automatici. In particolare, la Confe’de’ration Francaise du Commerce de Gros et International, evoca il rischio di ...

Ondata di Caldo africano in Europa : battuto il record mensile storico della Germania [DATI] : In Germania è stata raggiunta oggi la massima temperatura mai registrata nel paese nel mese di giugno. Il record di +38,6°C è stato raggiunto alle 14.50 nella località di Coschen, al confine con la Polonia, ha reso noto il servizio meteo tedesco. Il precedente record risaliva al 1947, quando erano stati registrati +38,5°C il 27 e 28 giugno nella città occidentale di Buehlertal. L'articolo Ondata di caldo africano in Europa: battuto il record ...

Meteo : domani l'apice del Caldo africano. Fino a 40 gradi al nord. Afa opprimente di sera : L'ondata di caldo eccezionale che sta avvolgendo l'Europa centro-occidentale inizia a fare sul serio ed è pronta a raggiungere l'apice nelle prossime 24 ore. A pagarne le conseguenze saranno la...

Previsioni Meteo - Caldo africano sino a 42° : bollino rosso domani in 6 città - venerdì in 16 : Meteo in Italia, sos caldo nelle città. Sono 6 domani e 16 venerdì, i centri urbani contrassegnati con il bollino rosso del ministero della Salute che indica il massimo livello di...

Caldo africano ed emergenza rifiuti - la Regione Lazio allerta le Asl : “A Roma possibili effetti sulla salute pubblica” : Allarme della Regione Lazio che sui possibili effetti sulla salute pubblica della presenza di rifiuti nelle strade di Roma ha allertato le Asl. ”In reLazione al protrarsi della mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Roma e contemporaneamente alla situazione di ondate di calore che hanno raggiunto la soglia di bollino rosso sono stati oggi allertati tutti i direttori dei Servizi di igiene e sanità pubblica (Sisp) delle ...

Caldo africano - record di +31°C al Brennero e in Alto Adige scatta l’allerta : domani possibili +41°C : In Alto Adige, come su tutto il Nord Italia, scatta l’allerta mentre ci avviciniamo al picco di questa ondata di Caldo africano previsto proprio per domani, quando tra Bolzano e la Bassa Atesina il termometro potrebbe schizzare a +41°C, valore mai registrato dal 1956, ovvero l’anno dell’inizio delle misurazioni meteorologiche. Se Merano ha già toccato i +40°C, lo storico valico del Brennero ha registrato +31°C, valore mai ...

Ondata di Caldo africano - prime temperature bollenti : +41°C in Francia - +40°C a Merano - +39°C in Germania [DATI] : È ormai iniziata l’Ondata di caldo africano che farà ribollire buona parte dell’Europa centro-occidentale almeno per il resto di questa settimana. Nonostante il picco sia atteso nella giornata di domani, già oggi sono state registrate temperature bollenti sul continente, Nord Italia incluso. In particolare, spiccano i +41°C di Clermont-Ferrand, in Francia, i +40°C di Merano e il record per la temperatura più alta in Germania nel mese di giugno, ...

Ondata di Caldo africano - situazione drammatica in Europa : 3 morti in Francia - allarme asfalto in Germania [FOTO] : Le autorità degli stati dell’Europa centro-occidentale stanno diramando allerte su allerte per avvisare i cittadini sull’Ondata di caldo che sta per “soffocare” il continente. La temperatura ha già raggiunto +37°C a Roma e +32°C a Parigi, ma già +38°C nella Francia meridionale, con alti livelli di umidità che fanno percepire valori ancora più alti. Questa Ondata di caldo estremo in Europa è determinata dalla risalita di aria calda dal Sahara e ...

Previsioni Meteo - FOCUS sull’ondata di Caldo africano : Centro/Nord Italia verso i +40°C… e oltre! : Il fortunato motto che anima Buzz Lightyear in Toy Story, “verso l’infinito… e oltre!“, non era certo riferito all’escalation del caldo che sta interessando il nostro Pianeta, ma anche senza scomodare trend climatologici, possiamo oggi riproporlo a quello che sta succedendo nel Meteo di queste ore in Italia: l’ondata di caldo africano che è iniziata ieri con temperature elevatissime su gran parte del Paese, ...

Ondata di Caldo africano anche in Alto Adige : +30°C al passo del Brennero : L’Ondata di caldo africano che sta colpendo gran parte d’Europa fa sentire i suoi effetti anche in Alto Adige, dove la soglia dei +30°C è stata superata al passo del Brennero, a Predoi in alta valle Aurina e a Dobbiaco. A San Valentino alla Muta, a 1.500 metri di quota nei pressi del lago di Resia, sono stati misurati +30,2°C, un record che non ha precedenti dal 1956, cioè dall’inizio delle rilevazioni. Secondo il meteorologo ...

Un "urlo africano" investe l'Italia. Caldo record fino a 43 gradi e afa anche di notte : Sarà un “urlo africano” quello che investirà l’Italia nei prossimi giorni, facendo registrare temperature record sia di giorno che di notte. Secondo le previsioni di www.iLMeteo.it, infatti, la penisola vivrà giornate di Caldo storico con valori eccezionalmente elevati per la fine giugno.Le temperature, in ascesa a partire da mercoledì 26 giugno, raggiungeranno il picco massimo si raggiungerà ...