Blitz di Greenpeace su piattaforma di estrazione nello Stretto

Blitz di Greenpeace a Trieste : “Basta carbone. Priorità a salute - clima e ambiente” [GALLERY] : Attiviste e attivisti di Greenpeace sono entrati in azione questa mattina a Trieste, in occasione dell’assemblea degli azionisti di Assicurazioni Generali, portando una riproduzione di una centrale a carbone proprio all’ingresso del Palazzo dei congressi della Stazione marittima, sede dell’evento. Gli attivisti e le attiviste hanno protestato pacificamente per denunciare “gli inquinanti affari che il gruppo assicurativo continua a tenere ...