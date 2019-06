Orecchiette con melanzane | ricotta e pomodorini

Orecchiette con Rucola : Orecchiette con Rucola Ingredienti Orecchiette – 320 g polpa di pomodoro – 250 g Rucola – 250 g Aglio – 2 spicchi Pepe nero in polvere – q.b. olio di oliva extravergine – un pò PREPARAZIONE In una padella fare rosolare l’aglio schiacciato con un po d’olio exstravergine d’oliva. Aggiungete la polpa di pomodori pelati e per ultimo aggiungete il pepe nero e il sale. Fate cuocere per 10 minuti, ...