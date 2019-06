MotoGp | buone sensazioni per Petrucci | “Assen è una pista che mi piace | la pioggia

Danilo Petrucci MotoGp - GP Francia 2019 : ”Che bello tornare sul podio! Le sensazioni erano davvero buone - non vedo l’ora di correre al Mugello” : La Ducati Desmosedici di Danilo Petrucci ha concluso al terzo posto il GP di Francia dopo una buona rimonta su Jack Miller e un’intensissima battaglia nei giri finali con il compagno di squadra Andrea Dovizioso. L’umbro ci ha provato tre volte a inserirsi in staccata ma non è mai riuscito a chiudere la corda e si è dovuto arrendere alle frenate pulitissime ed efficaci del forlivese. Per la prima volta intervistato nella zona della ...

Andrea Dovizioso MotoGp GP Francia 2019 : “Le sensazioni sono buone ma dobbiamo lavorare per poter vincere” : E’ quinto nella classifica combinata dei tempi Andrea Dovizioso, al termine della prima giornata di prove libere sul tracciato di Le Mans (Francia), sede del quinto round del Mondiale 2019 di MotoGP. Il pilota della Ducati è in cerca ancora del miglior feeling con la moto e i 308 millesimi di distacco dalla Yamaha dello spagnolo Maverick Vinales lo dimostrano. La GP19, soprattutto nell’ultimo settore, perde molto rispetto alla M1 e ...

MotoGp - le rivelazioni di Rins : “tante le novità provate a Jerez - abbiamo trovato buone soluzioni” : Il pilota spagnolo ha parlato della prossima gara in Francia, sottolineando la propria soddisfazione per il livello raggiunto dalla Suzuki Grande avvio di stagione per Alex Rins, il pilota spagnolo continua a stupire in sella alla sua Suzuki alzando l’asticella di settimana in settimana. Lapresse Ottenuto il primo successo in Texas, il rider iberico non ha nessuna voglia di fermarsi, continuando a martellare per rimanere nelle prime ...