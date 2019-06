ATP Eastbourne – Fabbiano super | staccato il pass per i quarti | Djere ko in due set

Tennis - ATP Eastbourne 2019 : Thomas Fabbiano accede ai quarti di finale : Grande risultato per Thomas Fabbiano. Il Tennista pugliese ha raggiunto i quarti di finale nel torneo ATP di Eastbourne, dopo aver sconfitto il serbo Laslo Djere, numero 30 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 7-6 dopo due ore e quattro minuti di gioco. Una prestazione molto positiva per il nativo di San Giorgio Ionico, che sull’erba britannica si è ritrovato dopo un periodo molto difficile. Nel primo set è Fabbiano a strappare il ...

Tennis - ATP Eastbourne 2019 : vittoria in rimonta per Thomas Fabbiano. Il pugliese accede al secondo turno : Thomas Fabbiano accede al secondo turno del torneo ATP di Eastbourne. Esordio positivo per il Tennista pugliese, numero 102 del mondo, che ha superato in rimonta il britannico James Ward con il punteggio di 2-6 6-3 6-1 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco. Un primo set molto complicato per Fabbiano, che ha sofferto il servizio del britannico, che non ha concesso nulla nei suoi turni di battuta. Dall’altra parte Ward ha ottenuto ...

ATP Eastbourne – Thomas Fabbiano supera il primo turno : James Ward sconfitto in 3 set : Thomas Fabbiamo trionfa nel primo turno dell’ATP di Eastbourne: il tennista italiano si sbarazza di James Ward in 3 set Esordio vincente per Thomas Fabbiano nell’ATP di Eastbourne. Il tennista italiano, numero 102 del ranking mondiale maschile, si è imposto dopo 1 ora e 43 minuti sul britannico James Ward. Entrambi i tennisti erano giunti nel main draw delle qualificazioni. Thomas Fabbiano ha vinto l’incontro in 3 set, conclusi con il ...

ATP Eastbourne – Cecchinato ko al primo turno - l’azzurro piegato dal polacco Hurkacz : Cecchinato si arrende a Hurkacz all’esordio nel torneo ATP di Eastbourne Si arrende al primo turno del torneo ATP di Eastbourne l’azzurro Marco Cecchinato. Il tennista italiano è stato eliminato all’esordio per mano del polaco Hurkacz in due soli set. Cecchinato ha ceduto al suo avversario dopo un’ora e 4 minuti di gioco con un doppio 6-4.L'articolo ATP Eastbourne – Cecchinato ko al primo turno, ...

Tennis - ATP Eastbourne 2019 : Marco Cecchinato subito eliminato da Hubert Hurkacz : Si ferma subito la corsa di Marco Cecchinato nel torneo ATP 250 di Eastbourne: sull’erba inglese il Tennista azzurro, numero sette del tabellone, è stato battuto al primo turno in poco più di un’ora complessiva di gioco dal polacco Hubert Hurkacz, capace di imporsi con un duplice 6-4. Nel primo set i servizi dominano l’incontro ed i punti in risposta si contano sulla punta delle dita. Fino al 4-4 l’azzurro perde ...

Tennis - ATP Eastbourne 2019 : Thomas Fabbiano supera l’ultimo turno delle qualificazioni : Thomas Fabbiano ha superato l’ultimo turno delle qualificazioni del Natural Valley International sull’erba di Eastbourne, torneo ATP 250, accedendo al tabellone principale. Il 30enne pugliese originario della provincia di Taranto ha battuto col punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 24 minuti di gioco l’argentino Juan Ignacio Londero. Nel primo set Fabbiano, dopo aver già avuto un’occasione nel quinto game, brekka il sudamericano nel settimo, quello ...

ATP Eastbourne – Thomas Fabbiano centra l’accesso al main draw - battuto Londero in due set : Il tennista azzurro supera le qualificazioni del torneo ATP di Eastbourne, accedendo così al main draw Thomas Fabbiano stacca il pass per il main draw del “Nature Valley International”, torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 684.080, in corso di svolgimento sui campi in erba di Eastbourne, in Gran Bretagna. Nell’ultimo appuntamento sull’erba prima del torneo di Wimbledon, il tennista italiano accede al ...