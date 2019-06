Andrea Maddalena | età | fidanzata e chi è a Temptation Island 2019

termometropolitico

(Di mercoledì 26 giugno 2019): età,e chi è aL’edizionediè iniziata lunedì 24 giugno e sei coppie si metteranno in gioco per testare la forza del loro amore. L’isola delle tentazioni però mette a dura prova i rispettivi partner: da un lato i tentatori che con il loro fisico scolpito proveranno a sedurre le fidanzate, dall’altro le intraprendenti tentatrici che con il loro sguardo felino proveranno a conquistare l’animo dei fidanzati. Fra i concorrenti più attesi di questa edizione c’è sicuramente, fidanzato di Jessica Battistello, una coppia molto affiatata, sembrerebbe, che sta insieme da due anni. Infatti la coppia è quella più quotata a lasciare il villaggio in tempi record, infatti lo stessoavrebbe richiesto il falò di confronto già alla prima puntata. Chi èFilomena è nato ...

lanuovasardegna : Arcipelago Eagles: Joe Walsh in vacanza a La Maddalena. Una leggenda rock al ristorante La Scogliera di Andrea Or… - italianbizzle : per chi li sta già cercando su instagram Katia Fanelli e Vittorio Collina Jessica Battistello e Andrea Maddalena.… - aaurichs : RT @Ri_Ghetto: MA IN CHE SENSO SCUSATE NEMMENO IL TEMPO DI VEDERSI TEMPTATION ISLAND INSIEME -