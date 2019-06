Pasta con zucchine | pancetta e crema di asiago

cosacucino.myblog

(Di martedì 25 giugno 2019)condiIngredienti olio q.b. 1 spicchio d’aglio 200g di120g disale e pepe q.b. besciamella 200ml (200ml di latte, 20g di burro e 20 di farina se volete farla fatta in casa) 120g di formaggioPaccheri 250g Procedimento: Pulire le, tagliarle alla julienne (a listarelle) e farle rosolare in una padella con dell’olio e 1 spicchio d’aglio. Nel frattempo, far croccare lacuocendola in una padella antiaderente senza aggiunta di olio o burro. Quando lesaranno quasi pronte, rimuovere l’aglio, salare e pepare, aggiungere lacroccante e mescolare il tutto. Nel frattempo buttate i paccheri in abbondante acqua salata bollente. In una pentola a parte, aggiungere 20g di burro, poi 20g di farina e mescolare il tutto con una frusta per creare il roux. Aggiungere poi gradualmente 200ml di latte caldo ...

Capezzone : Giuditta vi augura buon pranzo con fusa+pasta+occhioni spalancati alla fine ?? (audiovideo) - Dulcisssinforno : PASTA CON MELANZANE E PESCE SPADA Un primo piatto semplice, speciale e profumatissimo! Da non perdere! ???? - LazarKaganovic1 : RT @Camillamariani4: @ZioKlint @corrado_ita @LazarKaganovic1 Temo per le nuove generazioni. Non vivono immerse in quella che era l'italiani… -