Oroscopo 26 giugno | Gemelli agitati | Pesci dubbiosi

Previsioni Paolo Fox domani : Oroscopo mercoledì 26 giugno : oroscopo domani di Paolo Fox, segni di Fuoco: Previsioni 26 giugno Procede bene la settimana dal punto di vista delle stelle secondo l’oroscopo di domani (26 giugno) di Paolo Fox (tratte dall’app Astri di Paolo Fox) partendo dai segni di Fuoco. ARIETE: domani si sentiranno molto più forti di ieri, pronti per affrontare le mille difficoltà della vita. Sul lavoro si possono fidare di pochi colleghi. LEONE: sono molto più forti e ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 26 giugno : Bilancia suscettibile - Acquario innamorato : Una Luna in Ariete punta un riflettore sull'affermazione dell'io di ciascun segno zodiacale e crea una sorta di tumulto emotivo in ciascuna coppia, da tenere a bada solo approfondendo le previsioni astrali sensibili. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di mercoledì. I segni zodiacali e l'amore nelle previsioni astrali di mercoledì Ariete: l'astro d'argento, illuminando il vostro cielo, sprigiona un certo nervosismo ...

L'Oroscopo del giorno 27 giugno da Bilancia a Pesci : amore - giovedì sorride al Sagittario : L'oroscopo del giorno 27 giugno 2019 riapre questo giro di consultazioni astrologiche analizzando la giornata di giovedì. In primo piano dunque, il giro di boa di metà settimana sviscerato dal punto di vista dell'amore e del lavoro. Ad essere sottoposti ad analisi approfondita, come si evince anche dal titolo, saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Allora, vogliosi di sapere quali saranno i ...

Oroscopo weekend 29-30 giugno : Capricorno stacanovista - attriti lavorativi per Vergine : Nel weekend dal 29 al 30 giugno 2019, la Luna si sposterà dal Toro, dove staziona Urano, al segno dei Gemelli, dove sosta anche Venere. Mercurio sarà in Leone e Nettuno in Pesci. Saturno e Plutone stabili in Capricorno, come Giove nel segno del Sagittario. Marte, il Nodo Lunare e il Sole si troveranno nel segno del Cancro. Toro concentrato Ariete: nervosi. Gli astri dissonanti in queste due giornate potrebbero rendere nervosi i nati del segno, ...

Oroscopo del 27 giugno : Leone intuitivo - Pesci letargico : Giovedì 27 giugno troviamo Marte, il Sole e il Nodo Lunare nel segno del Cancro mentre Venere sarà in Gemelli. Plutone e Saturno permarranno in Sagittario come Giove nel Sagittario e Nettuno nel segno dei Pesci. Mercurio viaggerà dal segno del Cancro a quello del Leone mentre Urano continuerà il suo moto in Toro. Ariete megalomane Ariete: megalomani. Mercurio, Luna e Giove nei tre segni di Fuoco potrebbero alzare un po' troppo l'asticella ...

L’Oroscopo di Paolo Fox – oggi 25 giugno : le previsioni di tutti i segni : L’Oroscopo di Paolo Fox – oggi 25 giugno: le previsioni di tutti i segni Oroscopo Paolo Fox 25 giugno 2019: le previsioni dei segni zodiacali Oroscopo 25 giugno 2019: Ariete. Ci sono poche novità nella tua vita e sia in amore che a lavoro le cose non vanno nel migliore dei modi. Prova a non essere polemico per non peggiorare la situazione. Oroscopo 25 giugno 2019: Toro. E’ una domenica a dir poco interessante, momento in cui stai facendo ...

L’Oroscopo : domani 26 giugno : le previsioni di Paolo Fox segno per segno : L’Oroscopo: domani 26 giugno: le previsioni di Paolo Fox segno per segno Oroscopo Paolo Fox 26 giugno 2019: le previsioni dei segni zodiacali Oroscopo 26 giugno 2019: Ariete. La giornata è tutto sommato positiva, tu ti senti più forte e sei sicuro di te. Sul lavoro puoi anche appoggiarti a qualcuno di fidato, oggi andrà tutto bene. Oroscopo 26 giugno 2019: Toro. In questo periodo c’è qualche preoccupazione di troppo per ...

L'Oroscopo dell'amore per i single - 25 giugno : Ariete deluso - Capricorno orgoglioso : L'oroscopo dell'amore single di martedì offre buone novità a Gemelli, Acquario, Ariete, Leone, Bilancia e Pesci. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Nuove sorprese nelL'oroscopo dell'amore di martedì Ariete: una certa esitazione vi bracca come in una morsa, precludendovi alcune possibilità amorose interessanti. Il desiderio di avviare un rapporto amoroso e di uscire dalla famiglia d'origine è evidente, dovrete quindi vincere una ...

Oroscopo Branko di oggi e di fine mese : previsioni 25 giugno : Oroscopo 25 giugno 2019 di Branko: le previsioni astrali di oggi e della fine del mese Come ogni mattina anche oggi, martedì 25 giugno, le previsioni di Branko dell’Oroscopo del giorno che riportiamo in questo pezzo sono tratte dal libro “Branko 2019, calendario astrologico”, dal quale riprendiamo piccole informazioni relative, appunto, all’Oroscopo di oggi, 25 giugno 2019, e della fine del mese, quindi con indicazioni ...

L'Oroscopo di domani 26 giugno : Cancro critico - Bilancia indisciplinata : I transiti planetari promettono successo sia in amore che in ambito lavorativo. L'oroscopo di mercoledì regala dei consigli utili per progredire, tutti riassunti nelle seguenti previsioni astrali. Astri e oroscopo di mercoledì Ariete: sul lavoro sarete molto organizzati grazie a uno spirito d'iniziativa che vi sprona a fare sempre di più. Un atteggiamento alquanto nervoso e aggressivo vi viene conferito dalla Luna ospite nel vostro cielo, ...

Oroscopo di oggi 25 giugno - Paolo Fox : le previsioni del giorno : Oroscopo Ariete, Toro, Gemelli e Cancro: le previsioni di Paolo Fox di oggi, 25 giugno 2019 Anche per oggi, martedì 25 giugno, l’Oroscopo del giorno di Paolo Fox lo riprendiamo dal numero di DiPiùTv uscito in edicola la settimana scorsa. Nella rivista sono disponibili le previsioni fino a venerdì, ma noi ci limitiamo a riprendere solo alcune informazioni legate, appunto, all’Oroscopo di oggi, 25 giugno, e dei prossimi giorni in ...