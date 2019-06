Manfred Weber | “Ue | rischio crisi istituzionale ma non mi faccio da parte” 

Unione europea - Manfred Weber perde altri consensi : Visegrád non lo appoggerà come presidente della Commissione : Manfred Weber , il candidato di punta del Partito popolare europeo alla presidenza della Commissione , continua a perde re consensi . Mentre è in giro per l’Europa a chiedere appoggio ai vari leader che siedono al Consiglio Ue, nella speranza di raggiungere quella maggioranza qualificata (55% dei membri che esprimano almeno il 65% della popolazione europea ) che manderebbe la sua candidatura all’approvazione, a maggioranza assoluta, del ...

Emmanuel Macron - endorsement alla Merkel : “Se si candida - la appoggio”. Ma è tattica per ostacolare Manfred Weber : “Se si candidasse, io la appoggerei”. Mentre in Europa sono in corso le trattative per trovare un nome condiviso per la presidenza della Commissione europea, il presidente francese, Emmanuel Macron, mattatore dei colloqui tra i capi di Stato e di governo post elezioni europee, rivela che se Angela Merkel desse la sua disponibilità per il top job di Bruxelles, lui la voterebbe in Consiglio. Le parole pronunciate dal capo ...