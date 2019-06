Lo scambia per un brufolo ma è un tumore | “Non ho mai usato la crema solare | ora mi hanno

ilfattoquotidiano

(Di martedì 25 giugno 2019) Hato quel puntino rosso sulla punta del suo naso per unma ha poi scoperto che si trattava in realtà di une ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico per asportarlo. È successo a Laure Seguy, una donna originaria di Tolosa, nel sud della Francia, che per anni ha avuto il chiodo fisso dell’abbronzatura, prendendo il sole per ore senza mai proteggere la pelle dai raggi Uv con una, come lei stessa ha raccontato a Fox News. “Quando ero più giovane, non mettevo mai laperché ero innamorata dell’abbronzatura e volevo avere la pelle sempre scura“, ha raccontato Seguy. “Invece ora sono così attenta a proteggermi dal sole e indosso sempre il fattore 50 e un cappello, perché davvero non ti rendi conto di quanto sia dannoso il sole, e non voglio mai che la stessa cosa accada mai più”. ...

