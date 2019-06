ilsole24ore

(Di martedì 25 giugno 2019) Esiste una forte correlazione tra le vendite di autovetture e l’andamento dell’economia. Non occorre essere economisti per rendersene conto, né è necessario ricorrere a complicate elaborazioni econometriche per avere...

24motori : I giusti incentivi possono rilanciare l’auto e il Pil - PaoloZacchia : @lofioramonti E invece io renderei i profili da bando più legalmente vincolanti: i dipartimenti devono poter assume… - corra_franco : RT @Alessandra1605: @25O319 @bx1ale_cia @FabioBartolucci Ha fallito solo se le donne in età fertile sono discriminate, hanno difficoltà a… -