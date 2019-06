Gb | giudice ordina l' aborto per una ragazza disabile | poi la retromarcia | Accolto il

Gran Bretagna - giudice ordina aborto forzato su donna con ritardo mentale. Sentenza ribaltata in Appello : I giudici britannici fanno marcia indietro e, dopo aver disposto l’aborto forzato per una donna di 25 anni con difficoltà di apprendimento alla 22esima settimana di gravidanza, ha accolto il ricorso presentato, a suo nome, dalla madre della donna. La Corte d’Appello ha quindi disposto che la gravidanza non sarà interrotta, a differenza da quanto stabilito in primo grado dalla giudice Nathalie Lieven. A giorni, i tre magistrati ...

"L'arresto di Marco Carta era illegittimo" : l'ordinanza del giudice di Milano : L’arresto di Marco Carta era illegittimo. È quello che sostiene il giudice di Milano Stefano Caramellino nell’ordinanza con cui lo scorso 1 giugno non ha convalidato l’arresto per furto del cantante. Il giudice parla di “carenza di gravità indiziaria” per Carta, difeso dal legale Simone Ciro Giordano, e di un arresto che “non può ritenersi legittimo”.Il cantante era stato fermato con ...