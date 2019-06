Cina | balena si arena per ben due volte disturbata dagli effetti delle attività umane e

meteoweb.eu

(Di martedì 25 giugno 2019) Un esemplare di globicefalo di Gray si èto per ben duenelle nelle acque dell’Asian Bay di Sanya, in, il 6 e il 7 giugno. La, lunga 2,98 metri e dal peso di 343kg, alla fine è deceduta il 10 giugno scorso, nonostante gli sforzi per salvarla, secondo una fonte interna all’Istituto di Scienza e IngegneriaProfondità Oceaniche dell’AccademiaScienze cinese. Gli esperti hanno fatto sapere che l’esemplare femmina era una madre che aveva appena partorito. I veterinari esperti di mammiferi marini dell’istituto che hanno analizzato l’animal non hanno trovato segni di lesioni gravi sul corpo né sugli organi interni. Dal momento che non sono stati ritrovati residui di cibo nello stomaco, si ritiene che laabbia sofferto un lungo periodo di malnutrizione. Glihanno disturbato questo ...