Calcio, Di Biagio: "Lascio l'Under 21"

"Non sarò più l'allenatore dell'21". Così Luigi Dinella conferenza stampa post Europei,dopo l'eliminazione dell'Italia. "Abbiamo fatto un ottimo lavoro,abbiamo fatto crescere tanti ragazzi,siamo stati competitivi contro squadre forti, in tanti sono andati nella Nazionale maggiore. Il risultato non è positivo, ma non è un fallimento per me-continua il ct degli azzurri-.Dal primo luglio sono sul mercato. Finora per rispetto della Federazione non ho risposto ai club che mi hanno cercato a febbraio o marzo".(Di martedì 25 giugno 2019)