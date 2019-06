Basta problemi con YouTube TV | Google sistema le cose con NVIDIA SHIELD TV e TV Sony con

Bastano 16 minuti in meno di sonno per avere problemi a lavoro : Solo 16 minuti in meno di sonno possono fare la differenza su come andrà la giornata lavorativa che si sta per aprire. Questo quanto rilevato da una ricerca della University of South Florida, pubblicata sulla rivista Sleep Health. In base a questa ricerca, dormire anche poco meno del solito può causare una minore capacità di valutazione e una maggiore distrazione sul lavoro il giorno successivo. Un fatto che capita molto spesso soprattutto a ...