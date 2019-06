Vip | i matrimoni più costosi della Storia

ilgiornale

(Di lunedì 24 giugno 2019) Francesca Rossi Le celebrità non badano a spese quando si tratta dei loroe alcuni sono entrati nel Guinness dei Primati per lo sfarzo e, soprattutto, per il costo esorbitante Si dice che il giorno delo sia il più bellovita e anche che ci si sposi una volta sola. Detti popolari che, almeno oggi, non sembrano più così validi tanto per i vip quanto per i nip (e forse non lo sono mai stati davvero). Le celebrità, però, non vogliono badare a spese quando si tratta di dire “sì” e spendono per i lorocifre da capogiro. Il sito therichest.com ha calcolato che ilo più costosoè stato quello tra il principe Harry e Meghan Markle avvenuto il 19 maggio 2018. Il costo totale del Royal Wedding è di 55 milioni di dollari. Solo l’abitosposa di Givenchy è costato 450mila dollari e il menù 700 mila dollari, senza contare ...

hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb June 24, 2019 at 06:30PM - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb June 24, 2019 at 05:30PM - hors3_addict : #rt e seguimi per un indiretto #petali #shop #share #fashion #moda #matrimoni #vip #retweet #tfb June 24, 2019 at 04:30PM -