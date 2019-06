“Tish più truccata di un motorino rubato” Parla ‘lui’ E il commento fa infuriare i fan

caffeinamagazine

(Di lunedì 24 giugno 2019) Amici di Maria De Filippi è finito e tra i personaggi che hanno spiccato c’è sicuramente Tish. La cantante è stata eliminata alla semifinale e ha seguito l’ultima puntata dietro le quinte facendo il tifo per Alberto Urso che ha battuto nello scontro finale Giordana Angi. Terminato lo show, Tish ha preso parte al party di Amici in cui, ancora una volta, si è scambiata tenerezze con il giovane tenore. Alberto e Tish infatti hanno vissuto un brevissimo flirt – tenuto segreto – durante la loro partecipazione allo show. La love story però si è conclusa bruscamente e la cantante ha chiesto di non essere scelta nella stessa squadra del collega. Nel corso delle puntate Tish e Alberto si sono chiariti, ma sembra che fra loro non sia nato niente di più che una tenera amicizia.Terminata l’esperienza nello show di Maria De Filippi e archiviata la storia con il ...

