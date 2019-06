Tech Week | mettere l’Italia sulla rotta del futuro 

lastampa

(Di lunedì 24 giugno 2019) Cinque delle dieci maggiori società del mondo non esistevano 50 anni fa e la nuova ricchezza prodotta in quest’ultimo mezzo secolo ha un’unica matrice: la tecnologia. Grandi imprenditori e nuovi business basati sull’economia delle reti hanno innescato la quarta rivoluzione industriale. Comprenderla e diventarne parte è di importanza strategica: non...

