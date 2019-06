Oasi di Eraclea Minoa AG | al via i campus di Marevivo all’insegna del vivere Plastic

meteoweb.eu

(Di lunedì 24 giugno 2019) Parte ufficialmente oggi, 24 Giugno, ildenominato “Hippo” organizzato dalla delegazione regionale e da quella provinciale di Agrigento di. Per una settimana 21 bambini provenienti da Catania saranno coinvolti in una serie di attività a tutto tondo con natura e mare presso l’. Un fitto programma curato dagli educatori dell’associazione coinvolgerà i partecipanti in laboratori scientifici, attività sportive, giochi, escursioni naturalistiche, snorkeling e passeggiate in bicicletta e canoa. Non mancherà l’attenzione riservata alla scoperta del territorio e alla sua tutela con giornate ecologiche, pulizie della spiaggia e attività di monitoraggio alla ricerca di tracce della tartaruga Caretta caretta.vuole suggellare un anno d’impegno portato avanti a vari livelli contro l’uso dellaa monouso, organizzando undel...

sicilianews24 : Campus Oasi di Eraclea Minoa, esperienza all'insegna del plastic free - -