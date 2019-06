Sembri Alda D'Eusanio! Maddalena Corvaglia diventa mora

(Di lunedì 24 giugno 2019) L’ex velina bionda di Striscia la Notizia ha pubblicato un post sui social dove si mostra con una parrucca. L’opinione dei suoi follower sul momentaneo cambiamento è esilarante e lei si diverte.ha catturato l’attenzione dei suoi fan ancora una volta. Stavolta, però, le pose sexy e il fisico sensuale non c’entrano niente. L’ex velina bionda ha attirato l’interesse dei suoi follower pubblicando una fotografia dove si mostra con una strana parrucca in testa. Il caschetto castano scuro, con tanto di frangetta, la rende irriconoscibile e i fan si sbizzarriscono nei commenti."Che ne dite??? Naaaaaaaaaaaaaa... meglio bionda!!", scherzanella caption del suo post su Instagram preannunciando la valanga di commenti sbeffeggianti. La parrucca indossata dallaha, infatti, scatenato i suoi fan che si sono divertiti a trovare le somiglianze e a prenderla simpaticamente in giro: "Per un attimo credevo fossi la D'Eusanio", "Per un attimo credevo fossi la D'Eusanio", "CosiD'Eusanio...per carità bella donna... ma tu sei un tantino più giovane!".