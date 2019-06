La dieta Paleo Il menù settimanale completo

dilei

(Di lunedì 24 giugno 2019) Nutrirsi allo stesso modo degli uomini dell’eralitica per perdere peso, ma soprattutto per mantenersi in salute: su questo concetto si basa la, un regime alimentare messo a punto da Loren Cordain, nutrizionista dell’Università del Colorado, di cui esistono varie versioni, nel quale – in generale – vengono esclusi tutti i cibi pro-infiammatori. «Alla base dellatroviamo carne magra, che però deve essere di altissima qualità e allevata ‘Grass Fed’, ossia ‘ad erba’ dalla nascita fino alla macellazione, particolarmente ricca di preziosi acidi grassi omega 3 – spiega il dott. Francesco Marinelli, biologo nutrizionista a Roma (www.marinellinutrizione.it) – inoltre, sono previsti pesce, uova, verdure, poca frutta, noci e semi vari; olio di oliva, burro di cocco e avocado come grassi aggiuntivi. Vanno esclusi, invece, tutti quegli alimenti che ...

