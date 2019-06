Il finale di The Big Bang Theory su Infinity e JOI il 24 giugno | ultimi due episodi per

optimaitalia

(Di lunedì 24 giugno 2019) Addio alla comedy più longeva di sempre: arriva finalmente in Italia ildi The Big, l'ultimo doppioo per salutare Leonard, Sheldon, Penny, Raj, Howard, Amy e Bernadette.Stasera, lunedì 24, Premium JOI manderà in onda l'atto conclusivo della serie, in cui vedremo i protagonisti alle prese con molte novità. Sheldon e Amy riusciranno a vincere l'ambito Premio Nobel? Qual è il segreto che lega Penny e Leonard? Raj troverà l'amore? Queste sono alcune delle domande a cui ildi The Bigcercherà di dare risposta. Gli stessisaranno disponibili su.Ideata da Chuck Lorre e Bill Prady, The Bigè andata in onda dal 2007 al 2019, diventando una delle serie più acclamate dal pubblico anche dopo 12 stagioni e 279. “Il giorno delle riprese dell’ultimoo – ha dichiarato Johnny Galecki, ospite all'Etna ...

acmilan : Best Save of the Season ?? The Semis continue ?? Korenciova ?? @PReina25 ?? Which save deserves the final? Korenciova… - acmilan : Best Save of the Season ?? The Semis begin ?? Gigio ?? Korenciova ?? Round 2 Who will make it to the final? You decide!… - cristianagire : “La Cina è vicina...” ?! Beh, Montpellier ancora di più. ?? • Salve the date: 25 giugno ITALIA - Cina, ottavi di fi… -