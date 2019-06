Ho lottato contro una depressione paralizzante Ora so chi sono | non solo il

huffingtonpost

(Di lunedì 24 giugno 2019) James Middleton porta il peso di un cognome ingombrante in Inghilterra. Se la sorella Pippa ha cavalcato con disinvoltura la fama di Kate - dopo il matrimonio con il principe William - lui al contrario non vive bene il fatto di esser sempre ericonosciuto come “il fratello di”. Lo ha raccontato lui stesso in un’intervista rilasciata alla rivista britannica Tatler, in cui ha dichiarato di non sopportare il fatto che i media si interessino a lui per via delle sue parentele, ma preferirebbe che l’attenzione fosse motivata da altro. James hala, ma adesso, racconta, riesce a sentirsi nuovamente se stesso, a capire chi è realmente, a prescindere dal fatto di essere il “fratello di Kate Middleton”. Lui gestisce l’azienda Boomf, che si occupa della vendita di marshmallow personalizzati e che nel 2016 ha ...

