Giovanni Ciacci dopo l’addio a Detto Fatto | “Potrei lavorare anche dal McDonald’s | ma la

Non lo nomina neanche! Giovanni Ciacci e l'augurio gelido a Mariotto per Detto Fatto : L'idea di lasciare il programma allo stilista non fa impazzire la ex spalla di Bianca Guaccero. Tra il costumista e il giurato di Ballando non corre da sempre buon sangue per una vecchia rivalità in amore. Giovanni Ciacci non ci sarà nella prossima edizione di Detto Fatto, e la Rai sta cercando una nuova spalla per Bianca Guaccero. Da pochi giorni circola la voce che a prendere il posto del costumista possa essere Guillermo ...

Guillermo Mariotto prende il posto di Giovanni Ciacci a Detto Fatto : Detto Fatto, Guillermo Mariotto subentra a Giovanni Ciacci da settembre? Detto Fatto è uno dei capisaldi della programmazione di Rai2 e tornerà a settembre sempre con Bianca Guaccero come padrona di casa, ma senza una delle colonne portanti del programma: lo stylist Giovanni Ciacci. L’opinionista ed esperto di moda, infatti, ha annunciato qualche giorno fa l’addio al programma dopo tanti anni. Chi prenderà il suo posto? Secondo ...

Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto! Ecco le parole della Guaccero : Giovanni Ciacci ha lasciato il programma “Detto Fatto”, e dopo un post di Bianca Guaccero su “Instagram” spiazza i fan. Pochi giorni fa, lo stylist ha dato sui social l’addio ufficiale al programma di tutorial. Sorpresa e sgomento tra gli affezionati della trasmissione. Ma poco dopo, ad attirare l’attenzione dei follower è stato un post di Bianca Guaccero.-- «Le persone non cambiano, si rivelano. (D.Lynch) Buon giorno a tutti!», scrive Bianca. ...

Bianca Guaccero in bikini su Instagram dopo l’addio di Giovanni Ciacci a Detto Fatto : Giovanni Ciacci dice addio a Detto Fatto e Bianca Guaccero si consola al mare incantando i fan su Instagram. La presentatrice pugliese si sta godendo una rilassante vacanza al mare con alcune amiche. Sui social non manca di pubblicare selfie in bikini che esaltano il suo fisico perfetto. La 38enne posa in versione sirenetta sulla sabbia, poi come pin up sulla battigia mentre prende il sole. E naturalmente non può mancare lo scatto romantico al ...

Gennaro Lillio e Giovanni Ciacci prendono in giro Francesca De André : Giovanni Ciacci in compagnia di Gennaro Lillio: lo scherzo a Francesca De André Nonostante i numerosi impegni lavorativi, Francesca De André e il bel modello partenopeo continuano a viversi il loro rapporto anche dopo la fine della sedicesima edizione del Grande Fratello. Anche se a volte lontani, i due continuano a punzecchiarsi e a dedicarsi dolci pensieri. Poche ore fa, Gennaro Lillio era in compagnia di Giovanni Ciacci, ex stylist di Detto ...

Detto Fatto - Giovanni Ciacci lascia il programma : 'È il momento di prendere altre strade' : Giovanni Ciacci a partire dalla prossima stagione non farà più parte del cast di Detto Fatto. L'annuncio è arrivato direttamente dal costumista dello show di Raidue. Ricorrendo al suo profilo Instagram, l'esperto di moda ha scritto: "Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle. Sono stati anni bellissimi a Detto Fatto, ma ora è giunto il momento che io prenda altre strade. Ciao, ti ho voluto tanto bene". Con queste parole, lo ...

Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto : "È giunto il momento che io prenda altre strade" - : Francesca Galici Dopo tanti anni trascorsi come tutor di Detto Fatto, Giovanni Ciacci su Instagram ha comunicato al suo pubblico la decisione di lasciare il programma di Rai2 per intraprendere nuove strade Giovanni Ciacci, dopo svariate stagioni, ha Detto addio al programma Detto Fatto, in onda su Rai2. È stato lui stesso ad annunciarlo tramite un post su Instagram, comunicando la sua decisione ai tanti follower e appassionati che lo ...

