Gargano Federmanager | Priorità a ripresa opere pubbliche e infrastrutture

Gargano (Federmanager) : "Non utilizzare Roma come teatro battaglia politica" : Roma, 24 giu. (Adnkronos/Labitalia) - Una sferzata affinché il rallentamento della ripresa non faccia troppi danni e per mitigare i rischi di una involuzione, unita alla richiesta di esonerare la capitale dal ruolo di teatro di scontro fra fazioni politiche. E’ questa la richiesta dei manager di Rom