Csm | Lotti | “Non mi dimetto da parlamentare | ho già chiarito questa vicenda con due post

Scandalo Csm - Lotti : “Non mettevo bocca sulle nomine nelle Procure” : Scandalo Csm, Lotti: “Non mettevo bocca sulle nomine nelle Procure” L''ex ministro: “Non ci sono mai state relazioni con Procura di Roma”. L’ha detto uscendo dal tribunale della capitale, dove è stato ascoltato durante l'udienza preliminare del caso Consip. Al gup: “Escludo categoricamente” di aver parlato dell’inchiesta con ...

Caos Csm - l’ipotesi di un filone pugliese. L’imprenditore che ha denunciato Savasta e Nardi : ‘Cene con Lotti - Palamara e Ferri’ : “Ho fato cene con Lotti, Savasta, Palamara“. Parola dell’imprenditore Flavio D’Introno, colui che con le sue denunce ha portato all’arresto nel gennaio scorso del pm Antonio Savasta e del gip Michele Nardi, all’epoca dei fatti contestati in servizio a Trani e accusati di associazione per delinquere, corruzione in atti giudiziari e falso. D’Introno – indagato nella stessa indagine che ha portato in ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta 4 fake news : “E’ vero che Lotti dopo lo scandalo Csm si è autosospeso dal Pd?” : E’ vero che Luca Lotti dopo lo scandalo del Csm e della Magistratura si è autosospeso da ogni attività con il Partito Democratico? E’ vero, come dice Salvini, che la miglior cura per l’economia italiana è quella di Trump? E’ vero come dice Renzi, rispondendo a Mario Monti, che il suo governo aveva addirittura ottenuto una crescita del Pil dell’1,8%, mentre oggi siamo al disastro, alla catastrofe e ...

Csm - Amara (ex legale Eni) smentisce Lotti : “Lui spingeva per aiutare imprenditore Bacci - ex socio Tiziano Renzi” : “Luca Lotti? Mi fu presentato nel 2014 da Andrea Bacci (ex socio di Tiziano Renzi, ndr), con cui avevo rapporti economici preferenziali. Fu Bacci a presentarmi Luca Lotti nel 2014 e non nel 2015, come ha riferito lui. Lo conobbi nel periodo in cui si poneva il problema della nomina di Claudio Descalzi (ad dell’Eni, ndr)“. Così, ai microfoni de L’Aria che Tira (La7), si pronuncia Piero Amara, l’ex legale ...

Csm : nuove intercettazioni Lotti-Palamara - indaga la Procura di Milano : Lo scandalo che ha travolto il Csm approda anche alla Procura di Milano. Secondo quanto riferisce Il Fatto Quotidiano, la Procura di Perugia ha trasmesso ai colleghi meneghini alcune intercettazioni dell’inchiesta in cui è coinvolto Luca Palamara. Si tratterebbe di dialoghi tra l’ex presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati e l’ex ministro Luca Lotti (Partito Democratico). Stando a quanto riferisce la testata diretta da Marco ...

Csm - indaga anche Milano : “Nuove intercettazioni Lotti-Palamara. Dall’ad Eni documenti per screditare il pm Ielo” : La procura di Perugia ha trasmesso ai colleghi di Milano alcune intercettazioni dell’inchiesta in cui è coinvolto l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara: si tratta di dialoghi, ancora coperti da segreto, tra Luca Lotti e lo stesso Palamara in cui l’ex ministro affermerebbe di aver avuto dall’amministratore delegato dell’Eni Claudio Descalzi alcune carte sul fratello del procuratore aggiunto di Roma Paolo Ielo, il magistrato che ha chiesto il suo ...

Vittorio Sgarbi - blitz contro Luca Lotti al Csm : l'impensabile mossa del critico d'arte : Un vero e proprio "agguato" di Vittorio Sgarbi al Csm finito nella bufera. E nel mirino del critico d'arte ci finiscono Luca Lotti e Cosimo Ferri, due delle persone al centro dell'inchiesta. Su Twitter, Sgarbi diffonde un video, e spiega: "Siamo qua, adesso entriamo tra un attimo. Avevo un incontro

Csm - tutte le trame di Palamara - Lotti & Co. : «Se mi intercettano - diranno che sono la P5» : Le nuove rivelazioni choc dell'inchiesta. Il pm indagato per corruzione: «Ho parlato di Roma, di Lo Voi, di Creazzo: possono dire che sono quello che fa le nomine». Le mire dei congiurati: «Ridimensionare» la procura di Napoli e ricattare Pignatone. «È un matto vero, uno stronzo. Tu devi solo fargli capì che finisce male». Il pm Sirignano a Palamara: «Uccidere questa gente significa andare a mettere le pedine nei posti giusti» «Anche la P2 ...

Csm E PD/ Lotti - Ermini e Renzi hanno regalato la giustizia ai giacobini : Lotti ed Ermini, i capponi di Renzi, spiegano perché ci ritroviamo M5s al governo. E perché ora la corrente di Davigo prenderà tutto

Lotti avrebbe informato il Quirinale sul Csm | Il Colle : "Falso" - il dem : ricostruzioni fuorvianti : "Appaiono totalmente fuorviantialcune frasi e ricostruzioni legate al Presidente dellaRepubblica", la replica del deputato Pd. Nelle intercettazioni pubblicate Lotti avrebbe cercato un accordo con Palamara per chiudere il caso Consip

Csm - le frasi di Palamara a Lotti su come chiudere il caso Consip. L’ex ministro : “Nessun mio interessamento” : “Sono andato da Mattarella e ho detto: “Presidente, la situazione è questa” e gli ho rappresentato quello che voi mi avete detto più o meno cioè Lo Voi (…)”. E’ l’ormai famosa notte tra l’8 e il 9 maggio 2019, quando cinque componenti del Csm e l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara – indagato per corruzione – si trovarono nella saletta di un hotel romano dove alloggiava il ...

Csm E PD/ Le trame di Lotti affossano Renzi - e i suoi 13 parlamentari - : La vicenda Lotti, autosospeso dal Pd, sancisce di fatto l'esclusione di Renzi dal partito. Non solo: quasi tutti i parlamentari sono passati con Zingaretti

Il caso Csm scuote il Pd - Lotti si autosospende. Renziani in agitazione : Il caso Csm scuote il Pd, Luca Lotti si autosospende, polemicamente, dopo che l'ex capogruppo al Senato Luigi Zanda lo aveva invitato a "riflettere se restare nel Pd". E i Renziani ora sono in fibrillazione. Lotti aveva incontrato giorni fa Nicola Zingaretti, un colloquio non proprio risolutivo se si pensa che il leader Pd aveva poi smentito di avere offerto "solidarietà" all'ex ministro. Molti, però, nel partito chiedevano al segretario una ...

Csm - le trame tra Lotti e Palamara su Ielo : «Il dossier va spinto». «Sì - così li ammazzo» : L'Espresso ha letto le nuove intercettazioni. Stavolta l'ex ministro e il pm indagato per corruzione sono soli a cena. Il renziano contro Ielo: «Su di lui a noi la decisione. Che si fa? Si spinge? Una volta fatti anche i procuratori aggiunti». Il magistrato: «Fava è un matto. Siccome non mi frega un cazzo di nessuno, ora vado fino in fondo» Magistratura dipendente, al servizio dei politici"