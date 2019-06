Agenzia delle Entrate Palermo | climatizzatori out | caldo torrido nella sede di via Toscana

Palermo - visita della Uilpa Sicilia alla sede dell'Agenzia delle Entrate dopo il rogo : dopo l'incendio che, lo scorso 7 giugno, ha coinvolto la sede di Termini Imerese, in provincia di Palermo, dell'Agenzia delle Entrate, la delegazione della Uilpa Sicilia formata dal segretario generale Alfonso Farruggia e dal coordinatore regionale Uilpa Entrate, Raffaele Del Giudice, sollecitano il ripristino celere delle condizioni di sicurezza per i lavoratori della sede. Gli esponenti sindacali ha visitato i locali devastati dalle fiamme. La ...

"Frase di Mussolini in ufficio Agenzia delle Entrate" : è bufera a Genova : Gianni Carotenuto La Cgil ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di intervenire nei confronti del dirigente che avrebbe appeso alla parete del suo ufficio una frase di Mussolini incorniciata. Il sindacato: "Grave offesa a principi di libertà e democrazia" "È l'aratro che traccia il solco ma è la spada che lo difende". Si tratta di una delle frasi più celebri tra quelle attribuite a Benito Mussolini, che il duce avrebbe pronunciato in ...

Cancellate da Agenzia delle entrate Riscossione cartelle dei contribuenti per 32 miliardi : Magari molti contribuenti non se ne sono nemmeno accorti, ma dovrebbero essere più leggeri dal punto di vista dei debiti che magari avevano col Fisco. Agenzia delle entrate Riscossione ha infatti provveduto unilateralmente a cancellare le cartelle più vecchie che gravavano su 12 milioni di contribuenti. Un totale di 32 miliardi di euro di crediti vantati dal concessionario alla Riscossione che sono stati in pratica condonati d'ufficio. Numeri ...

Agenzia delle Entrate : arriva flat tax per pensionati : arrivano le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate per i contribuenti titolari di pensioni estere che trasferiscono la residenza fiscale in Italia

Addio Lorenzo - campione del Mondo di paraclimbing col male di vivere : si è sparato all'Agenzia delle entrate. Disposta l'autopsia : Era seduto sulla sedia a rotelle su cui lo aveva costretto un brutto incidente in moto, oltre 15 anni fa. Accanto era parcheggiata la sua auto, per terra una pistola. Alla testa una ferita che non...

Viareggio - disabile di 48 anni trovato morto davanti all’Agenzia delle entrate : “Si è sparato un colpo alla testa” : L’uomo di 48 anni, disabile su una sedia a rotelle, è stato trovato morto questa mattina davanti all’ingresso del palazzo dell’Agenzia delle entrate di Viareggio (Lucca). Una pistola è stata trovata in terra vicino al corpo senza vita. Il rinvenimento è avvenuto intorno alle 6 da parte di un dipendente dell’ente. Secondo una prima ricostruzione da parte delle forze dell’ordine, l’uomo si è suicidato sparandosi un colpo di arma da ...

