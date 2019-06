Simona Ventura criticata da un utente Twitter | Conduttrice delle occasioni

Simona Ventura fa una confessione sull'Isola dei Famosi : 'Hanno tentato di farmi del male' : Simona Ventura è tornata a confessarsi in televisione, e lo ha fatto rilasciando una lunga intervista al programma di Raitre, "La mia passione", durante il quale ha parlato della sua carriera tra Rai e Mediaset e anche della sua esperienza all'Isola dei Famosi nelle vesti di concorrente. Come ben saprete, infatti, un paio di anni fa la conduttrice decise di rimettersi in gioco e di farlo accettando la proposta Mediaset di diventare una delle ...

Simona Ventura ricorda il matrimonio con Bettarini e svela il vero motivo dell’addio : Sincera, diretta e senza filtri: Simona Ventura torna a raccontarsi nel programma La Mia Passione, parlando anche del matrimonio con Stefano Bettarini. Una storia d’amore coinvolgente e passionale, che in passato ha fatto soffrire molto la conduttrice. I due sono stati legati dal 1998 al 2008 e dalle nozze sono nati i figli Niccolò e Giacomo. All’epoca lei era all’apice del successo, conduttrice di numerosi programmi e star della tv, ...

Simona Ventura : «Quando ho smesso di guardare l’Isola dei Famosi» : Simona VenturaSimona Ventura in 20 lookRipercorrere i successi più sfolgoranti della sua carriera a Simona Ventura riempie d’orgoglio. La gamba che sollevò con destrezza al primo provino, l’esordio alla Domenica Sportiva con quel tailleur color arancio, il passaggio a Mediaset fra le file di programmi come Mai dire Gol e Le Iene e, soprattutto, il ritorno in Rai e la consacrazione con format come Quelli che il calcio, X Factor, Music ...

Simona Ventura : "Sanremo fu un treno preso a occhi chiusi - fu difficilissimo. Le case discografiche volevano distruggerci" (Video) : E' stato il primo e finora unico festival di Simona Ventura come conduttrice, ma anche il primo e unico di Tony Renis come direttore artistico. L’edizione 2004 di Sanremo viene ancora oggi ricordata come un unicum nella storia della kermesse, soprattutto per la decisione delle major discografiche di non prendere parte alla manifestazione.“C’era una volontà delle case discografiche di distruggere la kermesse”, afferma senza troppi giri di ...

Simona Ventura ricorda il matrimonio con Stefano Bettarini : "Eravamo sempre on the stage - difficile trovare spazi per noi" : “Eravamo sempre on the stage”. Simona Ventura torna a parlare dei suoi otto anni di matrimonio con Stefano Bettarini. “C’era sempre tanta gente attorno – ha raccontato la conduttrice a La mia passione – era difficile trovare degli spazi per noi”.La padrona di casa di The Voice ha analizzato quel periodo senza veli, cercando di individuare gli ostacoli incontrati lungo il percorso. “Era il momento di massimo fulgore nel mio lavoro, quindi non ...

Simona Ventura : "L'Isola dei Famosi? Mai più guardata - odio viscerale nei miei confronti - hanno tentato di farmi del male" (video) : Simona Ventura è la protagonista della terza puntata de 'La mia passione', il programma condotto da Marco Marra, in onda, stasera, sabato 22 giugno alle 20.30 su Rai3. La conduttrice si racconterà, a cuore aperto, partendo dai suoi esordi a Miss Muretto nel 1985 alla sua passione per lo sport e per il calcio. Agli inizi degli anni Novanta, la presentatrice mette in atto la sua escalation per il successo: da La domenica sportiva a Mai dire Gol ...

Simona Ventura e la dedica dolcissima di Giovanni Terzi : Simona Ventura e Giovanni Terzi stanno dimostrando a tutta Italia che l’amore vero non ha età. I due, che si sono incontrati avendo alle spalle un passato complesso dal punto di vista sentimentale, hanno cominciato un rapporto che ha rimesso tutto in discussione e che ha reso incredibilmente dolce la mezza età.-- La conduttrice di The Voice of Italy e lo scrittore hanno iniziato la loro relazione di recente, dopo l’annuncio ufficiale, da parte ...

Simona Ventura si diverte a Gardaland con la famiglia : Simona Ventura passa una giornata a Gardaland insieme alla famiglia: con lei il fidanzato, la figlia, la sorella e il nipote. Dopo l'impegno su Rai2 con The Voice of Italy, Simona Ventura ha deciso di concedersi una giornata di relax a Gardaland insieme alla famiglia.-- Terminato il periodo scolastico, la conduttrice ha deciso di portare la figlia Caterina al famoso parco di divertimenti. Si è trattato di una vera e propria gita di ...

Lucio Presta prova a rilanciare Castrocaro : Belen e Stefano alla conduzione - Simona Ventura presidente di giuria : Simona Ventura Continua il sodalizio tra Rai2 e i coniugi Belen Rodriguez e Stefano De Martino: dopo La Notte della Taranta, la coppia condurrà infatti il Festival di Castrocaro 2019. A dare l’annuncio è stato l’agente e produttore televisivo Lucio Presta. Il progetto coinvolgerà anche Simona Ventura, reduce dalla sesta edizione di The Voice of Italy. Come riporta Adnkronos, Presta, per organizzare il Festival, ha partecipato ad un ...

In quale programma la vedremo! Simona Ventura rivela il suo futuro in Rai : Dopo il successo di The Voice of Italy, Simona Ventura parla del suo futuro in Rai e dei programmi che l’attendono nella prossima stagione televisiva. Tornata in tv grazie a Temptation Island Vip e a Maria De Filippi, Super Simo ha fatto una scelta coraggiosa: lasciare Mediaset per approdare nella tv generalista e rilanciare un talent che sembrava ormai morto. Ora che la missione è stata compiuta la conduttrice è pronta a ripartire con un nuovo ...

Simona Ventura su Temptation Island Vip : “Nuovo periodo d’oro” : Temptation Island Vip, Simona Ventura ammette: “Ha fatto cominciare una fase positiva e felice” Ha parlato anche della sua fortunata esperienza come conduttrice di Temptation Island Vip nell’intervista rilasciata per il settimanale DiPiù Simona Ventura che, raccontandosi a 360 gradi tra carriera e vita privata, è appunto tornata a commentare la conduzione della prima edizione di Temptation Island in versione “vip”, ...