Ben sette turisti beccati oggi a fare il bagno in due fontane di Roma | multati con una

Nuoto - Settecolli 2019 - 23 giugno batterie. Pellegrini e Panziera promettono Bene. Detti e Quadarella vittime della fatica : Promette bene il pomeriggio di gare al Foro Italico di Roma: l’ultima sessione di batterie non offre risultati cronometrici straordinari, soprattutto perchè tra i protagonisti della tre giorni romana la fatica inizia a sentirsi e vanno centellinate le ultime gocce di energia. Le promesse, oltre che da Gregorio Paltrinieri che oggi apre e chiude il suo Settecolli con i 1500 stile libero e la sfida contro Domenico Acerenza, arrivano dalle ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Quadarella bella e convincente negli 800 sl - Bene Federica Pellegrini - Pilato e Burdisso : E’ andata in archivio la seconda giornata del 56° Trofeo Settecolli 2019 a Roma. Il meeting internazionale di Nuoto ha richiamato tanto pubblico al Foro Italico e lo spettacolo non è di certo mancato, visto l’impegno di tutta la nostra Nazionale in vasca. Si comincia alle 19.30 ed è Ilaria Bianchi a suonare la carica nei 100 farfalla donne. L’azzurra con il suo 57″50 stacca il biglietto per la rassegna iridata in Asia, ...

Diretta Settecolli nuoto 2019/ Quadarella ok - Benedetta Pilato si conferma! : Diretta Settecolli nuoto 2019 streaming video e tv: orario, programma e risultati della seconda giornata di gara al Foro Italico, oggi sabato 22 giugno.

Nuoto – Trofeo Sette Colli : splendida Benedetta Pilato - fantastico oro nei 50 rana davanti a Conceicao e Carraro : La ranista azzurra non lascia scampo alle proprie avversarie, precedendo la brasiliana Conceicao e la connazionale Carraro Prima il record italiano nelle batterie, poi lo splendido oro conquistato al termine di una gara perfetta. Benedetta Pilato vince i 50 rana femminili al Trofeo Sette Colli, fermando il crono sul 30?28 che, prima di stamattina, sarebbe stato l’ennesimo primato. La giovanissima azzurra non lascia scampo ad ...

Nuoto - Trofeo Sette Colli – Benedetta Pilato da sogno : la 14enne azzura polverizza il record di Arianna Cstiglioni nei 50 rana : Benedetta Pilato, giovane stellina del Nuoto azzurro, ritocca il record italiano dei 50 rana: nella batterie odierna del Trofeo Sette Colli, la 14enne supera il primato registrato da Arianna Castiglioni all’Europeo di Glasgow La seconda giornata del Trofeo SetteColli, kermesse di nuovo che si sta svolgendo presso il Foro Italico, regala una clamorosa sorpresa. La talentuosa Benedetta Pilato firma un incredibile record nella batteria ...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Benedetta Pilato fenomenale nei 50 rana. Nuovo record italiano e terzo crono mondiale dell’anno : Una sola parola: spaventosa. Benedetta Pilato continua a stupire e, reduce da degli Assoluti primaverili trionfali a Riccione che le hanno permesso di staccare il biglietto per i Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud (21-28 luglio), ha dato un’altra dimostrazione delle sue qualità nelle batterie dei 50 rana del Trofeo Settecolli a Roma. La classe 2005, infatti, ha realizzato il primato italiano assoluto di 30″13, migliorando il ...

Nuoto – Trofeo Sette Colli - azzurri sempre protagonisti : Sabbioni terzo - Bene anche Bianchi e Pirozzi : Buoni risultati per Sabbioni, Pirozzi e Bianchi al Trofeo Sette Colli di Roma Grande spettacolo nelle vasche di Roma con l’edizione 2019 del Trofeo Sette Colli. I campioni più forti del Nuoto si stanno sfidando per quello che si sta dimostrando un appassionante assaggio degli imminenti Mondiali di Nuoto 2019. Gli italiani vanno fortissimo. Oltre al primo posto di Detti, anche Sabbioni è salito sul podio, conquistando un ottimo ...

Bimba di sette mesi ricoverata per meningite : risponde Bene alle cure : Una Bimba di sette mesi di Gubbio è stata ricoverata per una meningite batterica da meningococco. Il 20 giugno la Bimba e’ stata condotta nell’ospedale di Branca, dopo un consulto con un pediatra. La piccola – riferisce la Usl – viste le sue condizioni, e’ stata trasferita a Perugia dopo le prime cure e le prime analisi. Nella mattinata di venerdi’ 21 giugno i referti hanno evidenziato la meningite batterica ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : 21 giugno - Detti in scioltezza - Bene le punte azzurre. Dalle 19.00 le finali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.20: Si chiude qui la sessione di batterie della prima giornata del Settecoli 2019. Discrete notizie per l’Italia,. che ha piazzato tutti i suoi big nelle finali di oggi pomeriggio. Appuntamento, dunque alle 19 per la prima sessione di finali del meeting romano 12.18: Solo due italiani in finale dove ci saranno Fratus, Manaudou, Andrew, Condorelli, Shioura, Dotto, Puts e ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : 21 giugno - Bene Sabbioni e Quaglieri nel dorso - Detti in scioltezza. Rientra Manaudou. Out Ilaria Cusinato : virus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.01: Miglior tempo di Gabriele Detti nell’ultima batteria dei 400 stile libero con 3’50″28 e una forte decellerazione nel finale. Secondo il danese Ipsen 10.59: 1’52″61 il passaggio di Detti che sta dominando l’ultima batteria 10.57: Matteo Ciampi con 3’53″78 vince la penultima batteria e va al comando della graduatoria provvisoria davanti ...

LIVE Nuoto - Settecolli 2019 in DIRETTA : 21 giugno - Bene Sabbioni e Quaglieri nel dorso - attesa per Detti. Rientra Manaudou. Out Ilaria Cusinato : virus : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.47: geremia Freri con 3’55″63, secondo posto per Hinawi, israeliano 10.42: Mattia Mosconi con 3’57″33 vince la seconda batteria, davanti a Giovannoni e Luca De Tullio 10.38: Vittoria nella prima batteria per il tedesco Buessing che fa segnare il crono di 4’05″90 10.33: Partita la prima batteria dei 400 stile uomini 10.32: Sono ben cinque le azzurre che ...