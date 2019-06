Sossio Aruta | la dedica a Ursula Bennardo dopo la polemica che l’ha travolta

Non credevo ai miei occhi! La felicità di Sossio Aruta e Ursula Bennardo : Tempo fa, ospite al Trono Over di Uomini e donne insieme a Sossio Aruta, Ursula Bennardo aveva rivelato di essere in dolce attesa, una nuova gravidanza per l’ex dama. I due ex del programma di Maria De Filippi lo avevano scoperto nel giorno di San Valentino e avevano deciso di dare la notizia proprio nella trasmissione che li aveva fatti incontrare e innamorare.-- “Dalla mia ultima ...

News Uomini e Donne - Sossio Aruta furioso con i fan : “Vai a cag**e!” : Sossio Aruta perde la pazienza: gli insulti ai fan di Uomini e Donne Nonostante il suo percorso a Uomini e Donne sia terminato tempo fa, Sossio Aruta continua ad avere un certo seguito sul web. Anche se il suo successo non è dovuto soltanto ai suoi sostenitori. In molti non fanno che insultare l’ex cavaliere del Trono Over. Questa volta i commenti non sono passati inosservati, tanto da far andare il calciatore su tutte le furie. Cosa è ...

Sossio Aruta e Ursula Bennardo in crisi? La smentita : Negli scorsi giorni, i fan di Ursula Bennardo e Sossio Aruta hanno temuto che la coppia fosse caduta in una profonda crisi a pochi mesi dalla nascita della loro primogenita, Bianca. La dama, in una lettera affidata, al settimanale 'Di Più', si è lamentata dell'assenza del compagno: "Ami ancora me e la bimba che porto in grembo? Da quando aspettiamo una bambina, sei distante, ho avuto la sensazione che ti stessi allontanando, ...

Ami me e la bimba che aspetto? Ursula Bennardo scrive a Sossio Aruta : Ursula Bennardo e Sossio Aruta stanno aspettando la loro prima figlia, ma la ex dama del trono over di Uomini e Donne ha spedito una lettera al compagno, cambiato da quando lei è incinta. Si sono conosciuti a Uomini e Donne, si sono scoperti innamoratissimi a Temptation Island Vip e, ora, dopo una serie di alti e bassi, Ursula Bennardo e Sossio Aruta stanno per diventare genitori, ma la ex dama del trono over pare abbia ancora ...

Sossio Aruta - CIAO DARWIN 8/ 'Ho 48 anni e non mi cambierei mai' - Finti giovani - : SOSSIO ARUTA, CIAO DARWIN 2019: capitano dei Finti giovani e papà: 'Per me è un momento bellissimo', ecco le novità nella sua vita