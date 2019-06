affaritaliani

(Di sabato 22 giugno 2019) Il "bel tentativo" di tornare a normalizzare le politiche monetarie della Federal Reserve e della Bce, ma anche della Bank of Japan (e della Banca del popolo cinese) è ormai archiviato e nonostante la maturità di un ciclo economico espansivo che negli Usa dura da 10 anni, si torna a parlare di taglio dei tassi o di ripresa degli acquisti di bond sul mercato. Ma proprio dosando e scegliendo il momento in cui lanciare tali misure iassumono un ruolo sempre più politico. Eppure per riuscire davvero a sostenere la ripresa occorrerebbe agire anche sul fronte della politica fiscale, il che in Europa richiederebbe l'archiviazione del "dogma" dell'austerità tanto caro alla Germania Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Tassi, no panic dai banchieri centrali e la normalizzazione può attendere