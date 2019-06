Meteo, grandine e nubifragi al Nord: a Torino temporale record fa 1 morto, tutte le città a rischio (Di sabato 22 giugno 2019) Il maltempo continua a flagellare le regioni del Nord Italia: a Torino, dopo il nubifragio delle scorse ore, un uomo è morto e numerosi disagi sono stati segnalati al traffico. Temporali previsti anche oggi su gran parte del Settentrione, in particolare su Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Valle d'Aosta. Ma già da domani, domenica 23 giugno, torna il caldo torrido. (Di sabato 22 giugno 2019) Il maltempo continua a flagellare le regioni delItalia: a, dopo ilo delle scorse ore, un uomo èe numerosi disagi sono stati segnalati al traffico. Temporali previsti anche oggi su gran parte del Settentrione, in particolare su Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Valle d'Aosta. Ma già da domani, domenica 23 giugno, torna il caldo torrido.

Continua l'ondata di maltempo sul Nord Italia. La città al momento più colpita resta Torino, dove nelle scorse ore si è abbattuto un violento nubifragio, con una grandinata da record che oltre a fare numerosi danni ha anche provocato la morte di una persona. Un uomo di 65 anni, infatti, che era stato dato per disperso nei boschi della frazione Vignassa, comune di Villarfocchiardo, particolarmente colpita dai temporali, è stato ritrovato cadavere dai cani dell'unità cinofila del soccorso alpino. Era uscito di casa per cercare gli occhiali, persi il giorno prima andando a funghi, non è più rientrato. La salma è stata affidata ai carabinieri, che dovranno ora accertare le reali cause del decesso. Disagi anche al centro del capoluogo piemontese, con il traffico rimasto paralizzato per ore sulle arterie principali della città, in seguito anche alla chiusura del sottopassaggio di corso Regina Margherita, all'altezza di Porta Palazzo, e lungo Stura Lazio. Lunghe code si sono formate in corso Cairoli. Tragedia, sfiorata, invece a San Mauro Torinese, dove due auto e un furgone sono rimasti intrappolati dall’acqua sempre in un sottopassaggio.