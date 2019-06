Firenze, il marito è violento ma depresso: per i giudici non è punibile dalla legge (Di sabato 22 giugno 2019) Il gip del tribunale di Firenze ha deciso di archiviare il caso di un uomo, denunciato dalla moglie per maltrattamenti in famiglia, perché depresso. Tale patologia sarebbe invalidante e causa delle sue esplosioni di violenza, tanto da non essere punibile dalla legge. L'ira del legale della donna: "Sia valutata la sua pericolosità sociale e siano adottati provvedimenti conseguenti". (Di sabato 22 giugno 2019) Il gip del tribunale diha deciso di archiviare il caso di un uomo, denunciatomoglie per maltrattamenti in famiglia, perché. Tale patologia sarebbe invalidante e causa delle sue esplosioni di violenza, tanto da non essere. L'ira del legale della donna: "Sia valutata la sua pericolosità sociale e siano adottati provvedimenti conseguenti".

È violento, ma depresso. Per questo il gip di Firenze ha deciso di accogliere la richiesta del pm e di archiviare il caso di un uomo, denunciato dalla moglie per lesioni, minacce e persino per un inseguimento tra le mura domestiche brandendo un grosso coltello. Non sarebbe, cioè, punibile dalla legge perché questi comportamenti, per quanto pericolosi, sarebbero stati causati da questa malattia, la depressione, di cui soffre da anni, e che provocherebbe le sue esplosioni di violenza. Una patologia, come riporta il quotidiano La Nazione, talmente invalidante da escludere la volontarietà delle azioni del marito. La coppia in questione, originaria dell'Albania, è separata da anni: i due hanno 3 figli, di cui uno ancora minorenne, e nonostante il loro matrimonio sia in teoria finito continuano a vivere sotto lo stesso tetto per "impossibilità di trovare altre sistemazioni".