Triste | i consiglieri M5s espongono striscione per Regeni da finestra Regione

(Di venerdì 21 giugno 2019) I 5 stelle contro il Carroccio in Friuli Venezia Giulia. Dopo che il governatore Massimiliano Fedriga ha deciso di togliere lo“Verità per Giulio”, esposto all’ingresso del palazzo dellain onore del ricercatore friulano torturato e ucciso al Cairo, il M5s ha deciso di mettere un cartello simile alladegli uffici del Movimento, nel palazzo del Consiglio stesso. Laaffaccia sulla centrale piazza Oberdan. “Il cartello resterà esposto nonostante la decisione del governatore Fedriga”, hanno detto gli stessi, “è un gesto simbolico, con il quale vogliamo ribadire la vicinanza alla famiglia ed esprimere il sentimento di una comunità che non vuole smettere di credere alla ricerca della verità”. Trieste, tolto lodi Giuliodalla ...

