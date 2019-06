MacBook Pro | Apple richiama alcuni modelli perché alcune batterie potrebbero prendere

Batteria a rischio - Apple richiama i MacBook Pro 2015-2017 : (Foto: Apple) Apple richiama un limitato numero di Macbook Pro da 15 pollici per un problema alla Batteria che potrebbe andare a rappresentare un rischio per la sicurezza. Nello specifico, si tratta di modelli venduti tra il settembre 2015 e il febbraio 2017 che – come per tutti i richiami precedenti – possono essere facilmente identificati andando a individuare il numero di serie del prodotto. Il nuovo richiamo volontario di ...

MacBook Pro 2019 : prezzo - uscita in Italia e scheda tecnica : Macbook Pro 2019: prezzo, uscita in Italia e scheda tecnica Presentati qualche giorno fa da Apple i nuovi Macbook Pro 2019: saranno i più veloci di sempre (due volte più veloci dei quad-core e del 40% rispetto ai Macbook Pro 6 core le promesse del colosso americano) grazie ai processori Intel di ottava e nona generazione. Ios 13: Iphone 6, 6 Plus e SE fuori dall’aggiornamento Macbook Pro 2019: le caratteristiche hardware Il ...

