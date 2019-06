ilfogliettone

(Di venerdì 21 giugno 2019) Uno storico documentario di un maestro del cinema francese, Georges Franju, restituisce l'immagine della cattedrale dia Parigi, ferita dal rogo del 15 aprile scorso, per raccontarci com'era nel 1956. Il festival 'Il Cinema Ritrovato' della Cineteca di Bologna lo ha scelto per inaugurare la 33/a edizione, domani alle 12, in una location particolare come il cantiere del Cinema Modernissimo, splendida sala sotterranea d'inizio Novecento e ancora in via di ristrutturazione, nel pieno centro della citta', sotto Piazza Maggiore: quasi una cattedrale del cinema antico."La chiesa filmata nel dicembre 1956 non e' ne' quella della mattina del 15 aprile 2019 ne' quella del 1963, quando fu ripulita una prima volta su iniziativa del ministro della cultura Malraux", racconta Bernard Eisenschitz, curatore della retrospettiva dedicata a Georges Franju (1912-1987). "La facciata e' ...

ilfogliettone : Le immagini di Notre-Dame raccontano com'era nel '56 - - daniele19921 : RT @luciobrunelli: La prima messa celebrata a Notre Dame dopo il rogo della cattedrale. Oggi alle 18. Le immagini in diretta dalla kto ht… - PaoloNotari : RT @luciobrunelli: La prima messa celebrata a Notre Dame dopo il rogo della cattedrale. Oggi alle 18. Le immagini in diretta dalla kto ht… -