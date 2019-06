Gatto volpe Corsica | immagini e differenza rispetto ai gatti domestici

Chi è il Gatto volpe - il misterioso ed elusivo felino della Corsica : forse è una nuova specie : Dopo anni di ricerche l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) potrebbe classificare lo schivo e misterioso "gatto volpe" come una nuova specie. Il felino, conosciuto col nome di ghjattu volpe in lingua corsa, vive in una foresta della Corsica meridionale e il suo DNA sembra differire da quello di altri gatti selvatici.Continua a leggere

Scoperto in Corsica il Gatto volpe : potrebbe essere una nuova specie : C’erano una volta il gatto e la volpe, i due famosi animali immaginari nel romanzo di Pinocchio di Carlo Collodi, ripresi più volte dalla letteratura e dal cinema. Oggi questi due personaggi di fantasia potrebbero in qualche modo esistere davvero. O meglio, nella vegetazione della foresta della Corsica del nord è appena stato Scoperto un gatto selvatico che possiede tratti sia del gatto che della volpe. E che, per questo, potrebbe ...

Una nuova specie! Il Gattovolpe non è una leggenda e vive in Corsica... ecco il video : Dopo anni di ricerche in Corsica è stata finalmente individuata di gatti, conosciuta con il nome di “gatto volpe”, finora solo protagonista di leggende tramandate oralmente dai pastori. I gattofili di tutto il mondo saranno felici di sapere che nel loro adorato “pantheon” felino si è aggiunta una nuova specie di gatti da poco individuata dopo anni di ricerche. --Si tratta del gatto-volpe, molto più simile al felis silvestris ...

Il Gatto-volpe : probabile nuova specie di felino scoperta in Corsica [FOTO] : A prima vista, sembra un normale gatto domestico, ma guardando più attentamente le foto contenute nella gallery scorrevole in alto, si nota che è molto più lungo di un gatto medio, misurando circa 90cm, che le sue orecchie sono molto più grandi, che i suoi canini sono eccessivamente sviluppati e che la punta della sua coda finisce con un ciuffo nero. Questo animale, che somiglia ad una volpe ma con le caratteristiche facciali e il pelo setoso di ...

