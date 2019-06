oasport

(Di venerdì 21 giugno 2019) La Ferrari è letteralmente infuriata per la decisione presa dai Commissari della FIA che hanno rigettato l’istanza presentata dal Cavallino Rampante, la Scuderia di Maranello aveva presentato sette documenti per dimostrare che la penalità inflitta a Sebastian Vettel in Canada era illegittima ma il verdetto di Montreal è stato confermato: cinque secondi al tedesco che ha così perso la vittoria in favore di Lewis Hamilton. Emanuele Pirro e “compagni” non hanno modificato di una virgola il loro pensiero, hanno giudicato non rilevanti le prove consegnate dalla Ferrari e tutto si è chiuso con un nulla di fatto. Sebastian Vettel si è dimostrato infurtiato e ha rilasciato delle dichiarazioni al veleno, decisamente lapidario il team principalche ai microfoni di Sky Sport è stato molto chiaro con poche parole: “Siamo scontenti e, siamoper la ...

OA_Sport : F1, Mattia Binotto sull’istanza respinta: “Scontenti e delusi per tutti i tifosi. Non vale la pena commentare” - motorboxcom : #F1 #FrenchGP Il sintetico commento di Mattia #Binotto sulla decisione della #FIA circa il caso #Vettel: 'Siamo sic… - Radio1Sport : RT @shalafi81: La FIA rigetta il ricorso @ScuderiaFerrari sui fatti di Montreal. Il commento di Mattia Binotto “Dispiaciuti non solo per no… -