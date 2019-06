Empoli | Corsi | ' Su Traoré c' è l’accordo con la Juve | è una formalità chiudere'

Blastingnews

(Di venerdì 21 giugno 2019) Ufficializzato Maurizio Sarri, è tempo per lantus di pensare al mercato, con l'obiettivo di sfoltire la rosa anche per finanziare gli investimenti in entrata. Alcuni giocatori infatti potrebbero non rientrare nei piani del tecnico toscano: su tutti i nomi più a rischio cessione sono Joao Cancelo, Juan Cuadrado e Sami Khedira. Il portoghese sarebbe vicino al Manchester City per 60 milioni di euro, il colombiano ha il contratto in scadenza nel 2020 e non sembrerebbe esserci l'intenzione di rinnovare mentre il mediano tedesco potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale, negli Stati Uniti o in Bundesliga. Per quanto riguarda il mercato in entrata, prosegue il lavoro della dirigenza alla ricerca di rinforzi ideali al gioco di Sarri, ma come al solito i bianconeri puntano anche ad investire sui giovani. E' il caso del centrocampista dell'che, come conferma ...

MCriscitiello : Fiorentina forte su Bennacer, una contropartita graditissima all’Empoli sarebbe Hancko. Obiettivi di Corsi anche De… - capuanogio : #Corsi (presidente #Empoli): “Problemi per #Sarri per liberarsi dal Chelsea. Lui adesso brontola ed è un po’ pessim… - forumJuventus : Corsi (Pres. Empoli): 'Traore alla Juve? E' tutto fatto, la trattativa è in dirittura d'arrivo' ???… -