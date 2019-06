Coppia anziani trovata morta a Roma | Non riuscivano a pagare l' affitto

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Claudio Carollo Undiè statadistesa nel letto senza vita, tra di loro una pistola e un biglietto d'addio, si ipotizza l'omicidio-suicidio Sono stati trovati morti distesi nel letto, uno di fianco all'altro, dueconiugi a, in zona Tomba di Nerone. Accanto a loro una pistola calibro 38 e un biglietto d'addio in cui l'uomo, un avvocato civilista, avrebbe scritto sulle difficoltà economiche perl'. La prima ipotesi degli inquirenti sarebbe quella dell'omicidio-suicidio, ma nessuna pista è da escludere. Secondo le prime ricostruzioni, quando sono stati ritrovati l'uomo stringeva ancora l'arma in mano con la quale avrebbe sparato alla moglie con un colpo al collo, prima di puntarsela alla testa e uccidersi. Marito e moglie, rispettivamente 78 e 74 anni, vivevano nella periferia della Capitale, in via Santi Cosima e Damiano. A ...

